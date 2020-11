Cena al ristorante con il dj e i carabinieri

I CONTROLLI

MARTINSICURO Quando i carabinieri della stazione di Martinsicuro sono entrati nel ristorante ai tavoli c'erano una trentina di clienti tutti ben distanziati; peccato però il controllo sia scattato all'ora di cena, ben oltre le ore 18 previste per lo stop a qualsiasi attività di somministrazione e consumo di cibi e bevande all'interno dei pubblici esercizi. Il mancato rispetto delle misure restrittive imposte dall'ultimo Dpcm ha così prodotto la chiusura del ristorante per 5 giorni. La serata per gli ospiti, inoltre, era allietata dal sottofondo musicale diffuso dalla postazione del dj.

Doppia contestazione

A quel punto è scattata pure una ulteriore contestazione: quella di aver organizzato uno spettacolo musicale senza le relative autorizzazioni. Nei guai è finito il titolare di un locale di Martinsicuro al quale i carabinieri hanno contestato le violazioni al Dpcm del 24 ottobre per aver consentito l'ingresso e la somministrazione di cibo e bevande dopo le ore 18. Il blitz dei carabinieri della stazione di Martinsicuro è scattato nell'ambito dei controlli pianificati per la verifica e il rispetto delle normative in materia di anti-contagio. Ebbene, durante il controllo all'ora di cena, i militari hanno notato all'interno del ristorante una trentina di clienti, seduti nei vari tavoli. La presenza all'interno del locale del dj che garantiva l'intrattenimento musicale ha fatto scattare anche la contestazione di aver organizzato uno spettacolo musicale senza le relative autorizzazioni. Non sono state però rilevate altre irregolarità, in materia di assembramento, anche perché durante il controllo non sono state riscontrate anomalie in tema di distanziamento sociale.

Distanziamento rispettato

Sia le misure sulla distanza da tenere sia il numero massimo consentito per ogni tavolo erano rispettati. Al ristoratore sono state contestate soltanto le violazioni dell'ultimo Dpcm del 25 ottobre, per aver consentito l'ingresso dei clienti oltre l'orario previsto con relativa somministrazione di alimenti e bevande oltre tale limite. I carabinieri, per evitare poi che la situazione potesse in qualche modo degenerare, vista anche la presenza nel ristorante di vari clienti, hanno atteso la fine della serata per poi procedere alla chiusura del locale per 5 giorni. La vicenda è stata segnalata alle autorità provinciali per l'adozione, eventuale, di altri provvedimenti.

Davide Crisci

