Cecco, magia e Ascoli green gli antivirus

GLI APPUNTAMENTI

ASCOLI La cultura prova a reagire alla pandemia. Sabato sono in programma due appuntamento open air per conoscere la città e la sua storia. Alle 10.30 e alle 15.30, con partenza da piazza Arringo, si terrà il trekking urbano, giunto alla 17° edizione. Quest'anno, visto anche il lockdown che ha colpito gli italiani e che aleggia ancora sul Paese, il filo rosso che lega i 68 Comuni riguarda il verde ed ha per titolo Com'è green la mia città. Ascoli propone una visita di circa tre ore che toccherà i giardini di Palazzo Arengo, quelli del vescovo, i giardini Gabrielli, di palazzo Odoardi, sede della Camera di commercio, e dei frati cappuccini a Borgo Solestà. Comune capofila è Siena ma Ascoli è presente, ininterrottamente, dalla prima edizione. «Gli organizzatori - afferma Sara Cappelli, la guida che condurrà i trekkers - hanno tassativamente chiesto che l'escursione contempli un massimo di 15 persone. Per quanto riguarda l'appuntamento pomeridiano, siamo quasi al completo, ma ci sono ancora dei posti liberi per la mattina». Info: 0736 298334.

Cecco e la magia

Le guide dell'associazione Marche Experience, hanno deciso di continuare con l'iniziativa Atmosfere d'autunno, nove escursioni alla scoperta di Ascoli, del suo territorio, della storia e delle tradizioni. L'appuntamento di sabato si intitola Ascoli dei misteri: Cecco d'Ascoli, i Templari e le case parlanti. Una passeggiata nell'Ascoli misteriosa. Personaggi, leggende, aneddoti che hanno scritto la storia più curiosa della città. «Cammineremo per Ascoli con lo sguardo all'insù - anticipa Valentina Carradori che condurrà i partecipanti - per scovare i segni di un passato sorprendente: Cecco d'Ascoli, i Templari, le case parlanti, le chiese scomparse. L'evento si svolgerà rispettando le normative anti Covid ed è fatto obbligo di indossare la mascherina». La partenza avrà luogo da Porta Romana alle ore 15.30. Info 328 7193002.

Il calendario

Atmosfere d'autunno prosegue per tutto novembre. L'8 c'è L'oro delle Marche: visita all'azienda olivicola con degustazione di oli extravergini. Il 15, si va ad Arquata per scoprire dove nasce il vino Pecorino e per conoscere il progetto Terra Divina. Il 22 è prevista la visita ad una cantina del territorio con degustazione e laboratorio dedicato all'anice e ai vini medicinali. Infine, il 29, tour culturale dedicato ad uno dei palazzi storici del centro storico.

Pierfrancesco Simoni

