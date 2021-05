Catering nell'aula dei prof Gli studenti filmano tutto

LA POLEMICA

SAN BENEDETTO Il furgone di un bar che si ferma di fronte all'istituto scolastico, l'addetto che scende e porta da mangiare e da bere in un'aula scolastica dove si riuniscono, per alcuni minuti, i professori. Sono le immagini girate da alcuni studenti dell'Istituto tecnico commerciale Capriotti di San Benedetto che hanno fatto il giro d'Italia e per le quali, l'istituto di via Sgattoni, si è ritrovato al centro di un mare di polemiche.

Perché sul web circolano foto e video, rilanciati dalla pagina Gta Sun Beach che ha reso nota la vicenda mostrando anche un altro video, girato probabilmente da alcuni ragazzi della scuola in questione, nel quale è possibile intravedere quelli che sembrano dei professori intenti a mangiare intorno ad una tavola imbandita; una specie di rinfresco insomma che ha fatto infuriare persino l'influencer Damiano er Faina, soprattutto perché, in tempi di restrizioni covid che creano limitazioni, ai ragazzi, anche per la semplice ricreazione, assistere all'arrivo del catering per i professori all'interno dell'istituto, ha lasciato un po' di amaro in bocca. Nell'aula interessata dal buffet erano presenti solo professori.

Il materiale, finito in alcuni canali social a copertura nazionale, ha causato immediatamente accese polemiche da parte degli internauti e il malcontento degli studenti che, anche a scuola, sono costretti a sottostare alle limitazioni ancora stringenti dettate dalle normative anti-Covid. E ieri mattina è arrivata la protesta dei ragazzi messa in scena sotto forma di cartelli appesi di fronte all'istituto. Si zona bianca, No zona Magna, A ricreazione un catering al volo e adesso non ci vedo più dalla fame, citavano un paio di quei messaggi. La dirigente dell'Istituto, Elisa Vita, per chiarezza, ha affermato di non capire tutto questo clamore. «Non è stato un banchetto - ha fatto sapere - ma una ricreazione un po' più organizzata durata pochi minuti e nel rispetto delle normative anti Covid e con porte e finestre aperte. I docenti hanno aderito alla campagna vaccinale. Sempre dalla dirigenza fanno sapere che in quella sala è stato predisposto un sistema di sanificazione istantanea che si attiva ogni quindici minuti».

Emidio Lattanzi

