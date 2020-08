Castignanese chiusa «La pazienza è finita»

LO SFOGO

CASTIGNANO Sembrava un intervento veloce. La strada provinciale Castignanese doveva riaprire in poco tempo. Ma non è stato così. E allora esplode la rabbia di una comunità in forte disagio, con in testa il sindaco di Castignano, Fabio Polini, che nei giorni scorsi ha chiamato a rapporto funzionari Anas e provinciali, con l'intento di vederci chiaro. «Riaprite la strada. A questo gioco delle tre carte non ci sto più» . La situazione comincia a farsi tesa. L'importante arteria provinciale è chiusa al traffico da circa due mesi a causa del cedimenti, in alcuni punti, dovuti ai continui smottamenti causati dalle intemperie.

Il collegamento

Ma si tratta di una strada di grande importanza per il paese di Castignano, per mantenere il collegamento diretto con gli altri più a valle. Decisa e feroce, quindi, la reazione di Fabio Polini. «Vogliamo continuare ancora con questa sorta di spiacevole gioco delle tre carte orchestrato da Anas e Provincia? Quando ci fu la consegna dei lavori da parte dell'Anas alla ditta, ci dissero che la strada sarebbe rimasta chiusa per un mese. Al massimo per un mese e mezzo. Poi c'è stato pure il Covid e subito dopo il lockdown, con il direttore dei lavori dell'Anas, abbiamo fatto un ulteriore punto della situazione. Mi avevano assicurato che entro fine giugno l'arteria sarebbe stata riaperta, almeno con una corsia». Trascorso il termine stabilito, il sindaco di Castignano, mercoledì scorso ha così chiamato a rapporto Anas e Provincia. «Ho organizzato subito una riunione- prosegue Polini -, e mi è sembrato di trovarmi di fronte ad uno scenario grottesco: come se stessero continuando a portare avanti uno spiacevole giorno delle tre carte. Quindi, alla fine della riunione, non ho ancora capito chi deve fare cosa, a chi spetta la decisione di riaprirla questa strada, e quella segnaletica apposta a cosa serve». Successivamente alla riunione è stato fatto un ulteriore sopralluogo, «ma ad oggi - prosegue Polini - non ho ancora una data precisa della riapertura di almeno una delle corsie. E a nulla sono servite le ragioni addotte relative ai forti disagi in cui sono costretti a vivere i cittadini. Siamo un territorio già provato dal terremoto. Poi c'è stato il Covid-19 e il turismo sta pagando enormi conseguenze. Inoltre non dimentichiamo che siamo ancora in emergenza sanitaria e in caso di intervento improvviso con una autoambulanza, la prima che parte è quella che fa parte del distretto di Offida».

I disagi

In questo caso si creerebbe un ulteriore disagio. Poi a breve partirà il nuovo anno scolastico e la linea extraurbana della Start, che oggi fa un altro tragitto, con le scuole aperte, il disagio potrebbe essere davvero incontenibile. «Ho cercato - conclude il sindaco di Castignano- di spiegarle queste ragioni a chi di dovere, ma senza avere alcuna risposta concreta. Se non arrivano risposte esaustive in tempi brevi, Investirò anche il prefetto Stentella di questa situazione grottesca».

Eduardo Parente

