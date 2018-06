Castelli esce allo scoperto «La mia verità sullo stadio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO ASCOLI Da quattro anni a questa parte il sindaco Guido Castelli e l'amministratore unico dell'Ascoli Picchio, Francesco Bellini, stanno disputando una partita dove non esistono calci di rigore e i tempi supplementari non finiscono mai. In campo i due contendenti provano a rispettare le regole del fairplay ma poi quando l'arbitro gira la faccia lo sgambetto è diventato più frequente di una scivolata di Addae a centrocampo. Sugli spalti migliaia di tifosi del Picchio assistono preoccupati a questa sfida interminabile e sperano che...