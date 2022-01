CASTEL DI LAMA L'ex vicesindaco Gianluca Re contesta l'abbattimento degli alberi di via Scirola e alla realizzazione di un'unica strada a due corsie.« Il progetto, come ricordato più volte dal sindaco anche nei giorni scorsi, è stato concordato tra i due principali partiti ì, Movimento 5 Stelle e Partito democratico e dunque entrambi sosterranno il peso della responsabilità di questa decisione scellerata - affeerma Re - . Inutile dire che, in un momento come questo, in cui le politiche ambientali di tutti i paesi del mondo prevedono, tra le altre misure, anche la piantumazione di alberi, andare in direzione diametralmente opposta, tagliando quelli che ci sono già, rappresenta plasticamente la miseria politica della nuova maggioranza». Il 21 dicembre la dirigente dell'ufficio tecnico ha affidato ad un architetto l'incarico di redigere il progetto da 230.000 euro, ossia quello che prevede l'abbattimento degli alberi.

«Immagino già quali saranno le motivazioni della devastazione: le radici, le foglie che intasano i tombini, la manutenzione costosa, tutte amenità già preparate a tavolino con tanto di foto (giusto segretario Falcioni?) seguendo questa logica, non esisterebbero le pinete, i paesaggi della Maremma toscana, i viali alberati delle nostre città. Ma qui da noi, dopo le ricariche cimiteriali, può davvero accadere di tutto, siamo in mano a degli improvvisatori, con il Partito democratico, come i bambini piccoli, a reggere il moccolo dei più grandi».

