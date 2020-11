Case inagibili, la bolletta si paga

LA BEFFA

ASCOLI La decisione dell'Arera, l'autorità di garanzia per l'energia elettrica, l'acqua e il gas, di non prorogare la sospensione del pagamento della quota fissa sulle bollette delle utenze nelle aree colpita dal sisma costringe chi ha ancora la propria casa inagibile a pagare le quote fisse in fattura. Una decisione che, oltre a creare un profondo malcontento in chi a distanza di oltre quattro anni dal sisma sta ancora aspettando che inizi la ricostruzione, rischia di generare delle difficoltà anche dal punto di vista pratico e dei controlli.

Le cae inagibili

Basti ricordare che la gran parte di coloro la cui abitazione è stata dichiarata inagibile hanno dovuto provvedere al distacco delle utenze per poter ottenere il contributo di autonoma sistemazione. «Questa decisione non è tecnicamente e neppure eticamente giusta» dice Sante Stangoni, il sindaco di Acquasanta che è stato uno dei comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 e che ora critica apertamente la decisione dell'autorità di garanzia. L'Arera, infatti, ha motivato la reintroduzione del pagamento delle quote fisse in bolletta, con la necessità di non gravare ulteriormente su tutti gli utenti che non hanno subito danni dal terremoto e su cui, invece, grava l'onere della copertura delle agevolazioni. Inoltre, a giustificare il provvedimento ci sarebbe anche la volontà «di garantire, in un'ottica di uniformità di trattamento - si legge nella delibera -, un allineamento anche temporale rispetto alle misure di tutela già previste per le popolazioni coinvolte da altri eventi calamitosi, per le quali non si è mai proceduto a disporre agevolazioni di natura tariffaria per un periodo superiore a 36 mesi, salvo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto dal legislatore». Pertanto, l'Arera, in assenza di un provvedimento del governo che proroga le agevolazioni, reintroduce il pagamento della quota fissa sebbene i consumi siano pari a zero poichè le abitazioni sono inagibili. Dei dubbi e della necessità di fare chiarezza su questo punto è stato reso partecipe anche il commissario per il sisma Mario Legnigni con la speranza che si possa giungere in tempi brevi ad una soluzione condivisa. «Si rischia di generare confusione che non sono certo i sindaci a poter chiarire - sottolinea Stangoni -. Per questo motivo spero che entro il prossimo mese di dicembre sia la cabina di regia del terremoto, con i presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei sindaci, a trovare una soluzione. Altrimenti, è inutile che ci impegnamo e facciamo di tutto per cercare di agevolare la ricostruzione e poi ci troviamo ogni volta a dover inseguire i provvedimenti».

Il summit

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il vice sindaco di Arquata che auspica presto una soluzione. «Così facendo si rischia un'ulteriore beffa per i terremotati - dice Michele Franchi -. Non solo non hanno la casa ma si troverebbero a pagare anche le bollette. È già stata convocata per questa settimana una riunione con l'amministrazione provinciale nella quale dovremo discutere bene del problema della tariffazione e valutare delle iniziative da portare al vaglio delle autorità competenti. Sarebbe auspicabile che venga disposta un'ulteriore proroga alle agevolazioni».

Luigi Miozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

