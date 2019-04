Casapound in campo È Giorgio Ferretti il candidato sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE ELEZIONIASCOLI Anche Casapound entra ufficialmente in scena nell'arena delle elezioni comunali del 26 maggio presentando una propria lista. Il candidato sindaco sarà uno degli esponenti storici del movimento di destra: Giorgio Ferretti. «Abbiamo un gruppo pronto a spendersi, che è la nostra vera forza. Tra noi ci sono persone sempre a disposizione, nel lavoro nella scuola e nelle associazioni» dice Ferretti, « I partiti non vanno più tra le gente, come qui ad Ascoli, dove ci sono le stesse facce sulla scena da venti anni. Noi faremo...