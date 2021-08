Casa di riposo Campanini, il restauro si farà

IL RESTYLING

SANT'OMERO Presto il restauro e la ristrutturazione della storica casa di riposo C. Campanini di Sant'Omero. L'edificio, di proprietà della Asl di Teramo, è stato danneggiato dal terremoto del Centro Italia, e potrebbe vedere interventi nell'ambito dei finanziamenti previsti per il prossimo piano stralcio di opere pubbliche che dovrebbe essere adottato in autunno. «Il lavoro paga - dichiara Umberto D'Annuntiis, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale- Ottenuto l'impegno formale a finanziare a ottobre, poiché ubicata in un Comune fuori cratere , la casa di riposo di Sant'Omero di proprietà della Asl. Il decreto semplificazioni consente di inserire interventi per la ricostruzione dei centri storici dei soli Comuni maggiormente colpiti dal sisma.

L'impegno della Regione

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha individuato la strada giusta per risolvere il problema stimolando la Asl, l' Asp e l' Usr a ricostruire i passaggi che a breve permetteranno di finanziare il restauro e la ristrutturazione integrale dell'intero edificio, che altrimenti sarebbe stato destinato a decenni di abbandono». Molteplici, negli anni, le difficoltà della casa di riposo Campanini, che dopo il trasferimento forzato presso i locali dell' asilo comunale di via Tasso, vicino la sede dell'Unione dei Comuni Val Vibrata, ha chiuso comunque i battenti nei mesi scorsi. La decisione è stata presa dall'azienda Asp 1 di Teramo che ha ritenuto la struttura, quella della scuola dell'infanzia di via Tasso, attrezzata dal Comune di Sant'Omero , non idonea a i criteri di sicurezza nella gestione degli ospiti, sopratutto in questa fase pandemica. I 16 anziani sono stati trasferiti nella strutture di Civitella del Tronto, Nereto e Teramo. In Cabina di Coordinamento è stato approvato anche il recupero di strutture ubicate nel centro di Teramo che da tantissimi anni si trovano in stato di abbandono e degrado.

Virginia Ciminà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA