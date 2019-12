Cas, un altro ricorso contro l'ingiunzione fiscale dell'Arengo

L'UDIENZA

ASCOLI Ancora un'ingiunzione fiscale dell'Arengo legato ai contributi di autonoma sistemazione post terremoto che finisce nelle aule di giustizia per il ricorso di un cittadino. Un ulteriore caso tra quelli individuati dall'Arengo come sospetti riguardo la legittimità dell'ottenimento dei Cas, ovvero i contributi per chi si è ritrovato a doversi trasferire avendo una casa inagibile (anche in affitto). Nello specifico, la persona che si è rivolta al Tribunale ritiene, a sua volta, illegittima e infondata la decisione dell'Arengo di procedere con una ingiunzione fiscale (e per questo ne chiede l'annullamento) dell'importo di circa 10.000 euro per la restituzione dei contributi di sistemazione percepiti. Una decisione, quella dell'Arengo, arrivata così come avvenuto in almeno una decina di casi sui 75 nell'elenco dei presunti furbetti dopo la revoca dei contributi di autonoma sistemazione per la persona in questione motivata dall'ente con «l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge con riferimento all'utilizzo continuativo e abituale dell'immobile dichiarato inagibile a causa del sisma». In questo come in altri casi, l'Arengo aveva richiesto la restituzione della somma e poi, in mancanza del pagamento, ha deciso di procedere con una ingiunzione fiscale. A questo punto la vicenda finirà, così come almeno un'altra decina di casi, davanti al giudice del Tribunale. Proprio qualche settimana fa era stato presentato un ricorso era arrivato a seguito di una ingiunzione fiscale per recuperare una somma di oltre 17.000 euro. Il Tribunale di Ascoli si sta già occupando, come detto, di oltre una decina di casi relativi proprio a ricorsi presentati già nell'ultimo anno da altre persone che hanno ritenuto di opporsi alla revoca dei contributi di autonoma sistemazione disposta dall'Arengo. Con l'ente comunale che, chiaramente, si è opposto ai ricorsi per difendere i propri provvedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

