«Caro Avis: per questo Natale vorrei che riuscissi a mandar via il Covid e a far vivere meglio i tanti bambini diventati poveri». E ancora. Caro Avis: per me Natale significa donare il tempo alle persone a cui voglio bene. Per provare ogni volta una gioia che scalda il cuore.Viola, Nicola, Andrea. Ma anche Matteo, Sofia, Alessio e altri 150 bambini di tutto il territorio ascolano che, dallo scorso 8 dicembre e sino al 31, hanno lasciato la propria letterina nella cassetta allestita dall'Avis Comunale di Ascoli presso L'Aiuola, l'angolo verde ubicato dietro al Duomo lluminato dai volontari dell'associazione. E in occasione dell'Epifania, tutti i bambini protagonisti della letterina sono stati contattati e, in diversi orari, convocati presso la sede dell'Avis Comunale e premiati con una calza colma di dolci. Un regalo reso possibile grazie alla disponibilità della grande distribuzione - la Coop, la Barilla e il Gruppo Gabrielli. «Avevamo pensato ad un grande evento ma la recrudescenza della pandemia non lo ha consentito» ha spiegato rammaricata la presidente Maria Pia Mancini, tuttavia felice dell'adesione di così tanti piccoli partecipanti all'appuntamento, coordinato dal Gruppo Giovani nella persona di Federica Piccinini. Per i bambini che non hanno scritto il proprio recapito possono contattare il 338.4621889.

