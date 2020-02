Carnevale batte il virus Fioravanti dà il via libera solamente al rush finale

LA KERMESSE

ASCOLI Carnevale batte Coronavirus. Nonostante le fake news circolate sui social il tradizionale concorso mascherato si terrà regolarmente questo pomeriggio. Lo ha deciso Fioravanti dopo lunga riunione all'Arengo. Saranno 126 i gruppi mascherati iscritti; tra i temi oggetto di ironia fatti e i personaggi cittadini dalla Fontana del Gioli ai Cantieri in superstrada, dal degrado dell'immondizia al referendum di Valle Castellana fino agli influencer e alle sardine. Ecco l'elenco dei gruppi iscritti.

Categoria A e B

L'asculà lu mese d'auste che fa; Sta cena la vedo nera; A lu mare d'sestate nce puo' i', in superstrada nu cantiere ugne dì; A prece sciò de don Fefè; Da grandhe vogghie fa l'influenzer; L'asculà venda lu sacchitte e nasconne la mà; L'uddeme cenò; Ahuuhaoooo!!! Come uanne mai!!!. Categoria B: Piscia ssi cannelle?; T'è na carretta d'solde; Ma che peccate so' fatte; Spereme che ne me piglia lu cinese!; Ndo è ite chisce che stie ecche? I Transformers sono arrivati in città; La compagnia dei folletti; Obiettivo quota 100; Prima le ascolane; Beeeeee, e che è, nze po' di' ne fa più gneee?; Lu sa' che è ann'Ascolie va tutt'beee'!; Che sia d'oro o Ruspante pe l'asculà lu magna bbe' è importante; N'ce seme capite; Nen seccede, ma se seccede; E' revenut i p'cciu' npiazza; Se lu more va a p.na è finita la Quintana; Li tavelì s'è mascarate; Oooh! Che faceme a Carnevale?; Salviamo l'APEnsionata; Fra cervelli in fuga e bambecciò ce seme iecate la pensiò!!; Li scole adde e li scole basse quest'anne a Carnevale saleme in cattedra!!!.

Categoria C

Flora, Fauna e Serenella: alla ricerca della bella addormentata; Chi l'è ditte che la cerqua nen po' fa li melarance; Se in autostrada ce sta lu casì Porto San Giorgio in Ap; Quanne è truoppe alle; Lu nepote miè; Specchete co' isse; Lu puorche te s'accosta sule quanne se magna sennò va sembre scappenne; Maledetto corna virus; Addre che bot!!; Isse scopa e i denghe lu stracce; Come funghi; Peronivirus; Nucle ai comunisti; Il bastone e la carota; Vogghie sta pe li cavol miè; Le vedove del Carnevale; Valle Castellana ce veneme, nen ce veneme mugghi; Ce seme separate; Chi c'ha sie' e spenne sette mai da parte li po' mette; M ve'rrete com nu' ca'!; Lu cavall d'Troia; Li dì de la merla; La fentana rrete a lu Jolly ogni tanto sfischia; Chickbuster/Chiappa allì; Reduci banda de lu ducatorie; Ma quale Sanremo, ma chi è su Bugo, casomai buce scemo; Bettina che è ssu ciaracià; Il braccio e la mente; Pippi & pippi La genetica non è un'opinione; Frozen de Roma; Le brutte intenzioni e la maleducazione.

Categoria D

Che sete viste Pinocchio; La mnezza s dev da dvid bè; Salvi? Nì!; Devo stacca la spina; Me so sposata nu fantasma, mariteme nen ce sta mai!!!; Sete tutt desglaziate me sete isolate; Me so rrrzzzat ch la luna storta; Non è romantico?; Ciai le idee confuse; Prima i marziani; E' revenute passarò quistanne v' conta do' pe dò; Cambio; La cartomante di sventura; Se Ascoli vuò conosce, viemm'arrete senza tosce; Aredeteme la fendana; Su con la vita; Stenghe sule com nù ca'!; Quest'anne a Carnevale me sa che facce un buco nell'acqua!; Lu dottore m'è ditte aareguardete e i m'areguarde; Lu vigile; Tengh la stoffa; Quiste anne nne me maschere; Lu sfrigne . Era na votta li sardine; Ma quist'anne da che me maschere.Categoria G: La bambola; Mose rrazza; I toreros; Una scarpetta per due; E' evidente!!!.

I Baby

Le stelle di nonna; Je fatte li cunde senza l'oste; Chi c'ha fabbreca, chi nen c'ha desegna; The greatest showman; Cicciobbielle; De sti tiempe è mugghi sta' sott'acqua. Omnia Bona: La mnezza dev da dvide bé; Resparagna, resparagna, rriva lu sorreche e se la magna; Se in autostrada ce sta lu casì' Porto San Giorgìo in Ap; Salvi?... Nì!; Ndo è ite chisce che stie ecche? I Transformer arrivati in città; Rose rosse per teeee; Me so sposata nu fantasma, mariteme nen ce sta mai!!!; Fridd ne lu fa la merla se vò abbronzà'; Me devie' recuerda' de fa na cosa ma n me record; C'aghe li ma' d'ore; Addre che bot!!; Il ventriloquo; Come funghi; Asterix e Obelix; Beeeee, e che è, nze po fa più gneee; Gianburrasca; Mami; Se Ascoli vuo' conosce, viemm'arrete senza tosce; Sopravvissuti, c'è qualcuno vivo?; Nen ce sta più li principesse de' na vodda; Me ditte damme na botta de scopa la lu salotte prima d'scì; Nen ce pozze passà; Aaa ooo; Lu miedich me' ditt: arguardate; Isse scopa e i denghe lu stracce; Salviamo l'APEnsionata; Con un Pinocchio e due bestiole così' manco la fatina ie la po' fa; I Delfini nel 60° del film; Il braccio e la mente; Almeno se lu remette.

Filippo Ferretti

