Carambola sulla Salaria, 5 feriti

L'INCIDENTE

ASCOLI Un pauroso incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture e provocato cinque feriti, di cui due gravi, si è verificato ieri mattina lungo la Salaria a Campolungo. Ad avere la peggio una donna - F. N. di 53 anni - che si trova ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette dove è stata trasportata in eliambulaza.

Il fatto

Erano da poco trascorse le 8,30 quando, per cuse che sono ora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli giunti sul posti per i rilievi di rito, nelle vicinanze dell'ex Villaggio del Fanciullo , si è verificata la paurosa carambola in cui sono rimaste coinvolte tre automobili che in quel momento stavano percorrendo la Salaria: Si tratta di una Fiat Panda alla cui guida si trovava la donna di 53 anni; una Opel Corsa a bordo della quale viaggiavano A. P. e S. O. entrambi di 18 anni e un diciassettenne; ed una Lancia Delta condotta da L. C. di 41 anni. Lo schianto è stato violentissimo tanto che la Fiat Panda, dopo il tremendo impatto, si è capovolta. Si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli per estrarre la cinquantatreenne dall'abitacolo dell'utilitaria ridotta ad un ammasso di lamiera. Una volta estratta la donna è stata consegnata alle cure del personale del 118 che aveva inviato sul luogo dello schianto tre ambulanze.

L'eliambulanza

Constatate le gravi condizioni della donna, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che pochi minuti dopo è atterrata sulla Salaria che nel frattempo era stata interdetta al traffico. Dopo aver caricato a bordo la ferita, l'elicottero è ripartito alla volta dell'ospedale di Ancona. Qui la cinquantatreenne è stata sottoposta ad approfonditi accertamenti diagnostici per definire il suo quadro clinico ed ora viene tenuta sotto costante osservazione dai medici. Gravi anche le condizioni del quartunenneche era alla guida della Lancia Delta. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, a bordo di un'ambulanza medicalizzata, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato gravi traumi. Sono finiti all'ospedale di Ascoli anche i tre ragazzi che viaggiavano a bordo della Opel Corsa. A preoccupare maggiormente erano le condizioni del diciassettenne che a seguito dello schianto aveva riportato dei traumi tanto che da arrivare in codice giallo al nosocomio ascolano. Solo tanta paura e qualche graffio per i due giovani di 18 anni che a scopo precauzionale sono stati visitati dai medici del pronto soccorso sebbene le loro condizioni non destassero particolari preoccupazioni dal momento che ad entrambi era stato assegnato il codice verde. Per consentire le operazioni di soccorso e dare la possibilità ai carabinieri di eseguire i rilievi, la Salaria è stata chiusa al traffico per circa due ore e mezza in entrambe le direzioni. Il traffico, particolarmente intenso in quelle ore, è stato deviato lungo l'asse attrezzato dove si sono verificate rallentamenti e code.

Luigi Miozzi

