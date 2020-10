Cantieri per 5 milioni e 14 nuovi alloggi Erap, è un 2020 di grandi investimenti

L'EDILIZIA

ASCOLI Sono stati acquistati oltre 260 alloggi per una spesa di quasi 40 milioni di euro che, senza consumo di suolo, ha consentito nella sola provincia di Ascoli di disporre di 56 appartamenti nuovi e dotati di elevati standard residenziali. L'operazione è stata messa in campo dall'Erap Marche per il Piceno. Programmi d'investimento nell'edilizia residenziale pubblica che ricordano quelli degli anni 1950-60 del secolo scorso con i piani Ina casa e Fanfani. La legislatura, appena conclusasi, lascia quindi tanti progetti avviati che si spera trovino attuazione in tempi brevi.

Gli interventi

«La casa è un bene primario, lo è da sempre e con la riforma che è stata attuata dalla Regione Marche nel dicembre del 2018 questo bisogno è tornato ad occupare l'importanza che merita - afferma la vice presidente dell'Erap Marche, Giulietta Capriotti, mostrando la raccolta dei quotidiani locali, impilata ordinatamente sulla sua scrivania, oltre 30 articoli sulle case popolari in un anno, non tutti favorevoli e quasi tutti scritti su istanze dei cittadini e dei Comuni, poche le repliche di Erap. - Il miglior modo di rispondere alle istanze sono i fatti concreti, il lavoro giornaliero e spesso invisibile, che ha portato proprio in quest'anno ad appaltare cantieri dimenticati da decenni nelle maggiori città della provincia picena e non solo».

L'eredità

La legislatura regionale uscente, ha visto l'ex vice presidente Anna Casini e assessore all'edilizia residenziale pubblica, lasciare una consistente eredità all'Erap Marche di oltre 49 milioni di euro da investire entro la primavera del 2021, come si legge sul decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 6 luglio. Risorse da destinare per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dal terremoto del 2016. «Come ribadito più volte prosegue la Capriotti - si è lavorato sull'intero territorio, per fronteggiare tutte le istanze dall'Adriatico all'Appennino e temporalmente sul presente e sul futuro con un programma a breve e lungo periodo».

I cantieri

Nel solo 2020 sono stati appaltati cantieri per circa 5 milioni di euro che entro il 2022 incrementeranno l'offerta di Erp di altri 67 alloggi. Sono inoltre in corso le procedure di acquisto di 14 alloggi per un intervento di 2,5 milioni di euro: di questi uno è già stato acquistato ed assegnato dal Comune di Ascoli in questo tiepido autunno. Così le attività di progettazione per 10 interventi nei Comuni colpiti dal sisma e sarà anche avviato entro l'anno il programma straordinario di manutenzione degli alloggi di Erp nei Comuni di Ascoli e San Benedetto per poter così riassegnare quegli alloggi che nel corso degli anni si erano danneggiati e non erano stati mai riattati. Cantieri dei quali si sta occupando il responsabile del presidio di Ascoli, l'ingegner Ettore Pandolfi. Gli uffici hanno stipulato 175 contratti d'affitto, di cui 100 con nuovi assegnatari, e sono state riattivate molte sinergie con le varie amministrazioni comunali, specialmente con quelle alla guida di paesi più piccoli, per la gestione congiunta dell'edilizia popolare.

Alessandra Clementi

