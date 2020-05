Cantieri in centro, modifiche alla viabilità Chiude parte di viale della Rimembranza

LE ORDINANZE

ASCOLI Scavalcata la fase più critica dell'emergenza Coronavirus, ora si moltiplicano i cantieri, sia pubblici che privati, così come le conseguenti e inevitabili modifiche alla viabilità in alcune aree della città. Modifiche che già nei prossimi giorni andranno ad interessare anche la zona di viale della Rimembranza e quella di via Angelini, davanti al Tribunale, con interruzioni temporanee di tratti di strada. Mentre proseguiranno le modifiche alla viabilità nel tratto tra il ponte romano e via Trebbiani, ora anche con ulteriori divieti di sosta nella zona di piazza Ventidio Basso.

Via della Rimembranza

Per consentire un intervento necessario per sistemare la rete idrica, per quasi tutta la prossima settimana, ovvero dal 25 al 30 maggio, sarà interdetto il traffico in via della Rimembranza nel tratto che va dal collegamento con il sottostante parcheggio di via Colombo fino al bivio con l'ingresso del Polo universitario. Per l'effettuazione dei lavori, infatti, l'Arengo attraverso il Comando dei vigili urbani ha predisposto un'ordinanza che prevede innanzitutto l'interdizione totale del tratto indicato lungo il viale che sale verso il colle dell'Annunziata. Le auto, dunque, salendo da via Pretoriana e imboccando via della Rimembranza, dovranno svoltare a destra all'altezza del bivio che conduce alla sottostante via Colomb. Contestualmente, su tutti i lati della via interessata dall'intervento sarà predisposto per lo stesso periodo il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24. Chiaramente verrà predisposta una specifica segnaletica informativa, per gli automobilisti, che verrà collocata in piazza Roma all'altezza dell'imbocco di via Pretoriana.

Altri cantieri

Un altro intervento che prevede delle modifiche alla viabilità in pieno centro è quello relativo ad un cantiere su via Angelini, nel tratto davanti al Tribunale. In questo caso, l'interdizione della circolazione veicolare è prevista nella fascia serale e notturna tra il 22 e il 23 maggio. Per consentire l'installazione di una gru edile, l'amministrazione comunale ha predisposto un'ordinanza che prevede la chiusura del traffico dalle ore 22.30 di venerdì alle ore 5 di sabato. Nello specifico, l'interdizione alle auto riguarderà il tratto compreso dall'intersezione con via della Fortezza fino a quella con via Falcone e Borsellino, oltre al divieto di sosta con rimozione coatta su tutti i lati del tratto stradale interessato. Per la circolazione, sarà consentita la svolta da via Angelini su via della Fortezza o via Galilei, mentre verrà deviato obbligatoriamente su via Pretoriana il traffico proveniente da via XX Settembre e piazza Roma. Per chi proviene da via Falcone e Borselllino sarà obbligatoria la svolta a destra. Verranno inoltre interdetta la circolazione in via Orsini e istituito il doppio senso di marcia in via Massimi. Nel frattempo, per i lavori già in corso su via Trebbiani, oltre alle modifiche al traffico è stato disposto anche il divieto di sosta su alcuni stalli nella zona di piazza Ventidio Basso.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA