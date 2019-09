Cantieri collegati a tutta la viabilità e ai posti auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPERE PUBBLICHE ASCOLI Cantieri e sosta sembrano strettamente collegati, in città, almeno per tutto il mese di settembre e i mesi a seguire. Proprio per una serie di lavori in corso o da avviare, infatti, si andrà a modificare la dotazione di parcheggi a disposizione dei cittadini. Due casi emblematici, in tal senso, sono quelli dei cantieri su via Genova-via Torino (già avviato) e di piazza Sant'Agostino. Nel primo caso, infatti, parallelamente all'intervento principale che riguarda la realizzazione di una nuova palazzina commerciale...