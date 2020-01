Cantieri aperti tra Borgo Solestà e Porta Romana

I LAVORI

ASCOLI Giorni delicati per la viabilità cittadina a causa di cantieri indifferibili e necessari nella zona tra Borgo Solestà e la parte ovest del centro verso Porta Romana. L'intervento sul ponte romano per lavori della Ciip sulla rete idrica e già avviato lo scorso 7 gennaio, che avrebbe dovuto concludersi oggi, secondo una prima ordinanza, è stato prorogato fino al prossimo 31 gennaio. Quindi il transito sul ponte a Borgo Solestà resterà interdetto con una proroga anche di tutti i provvedimenti già disposti per la viabilità nella zona. Fino a fine mese, dunque, sono previsti disagi per il collegamento da sud-ovest tra la zona di Porta Cappuccina e il centro. Salvo una conclusione anticipata dell'intervento. Per quel che riguarda la circolazione, è stata disposta anche l'interdizione del transito pedonale in via delle Stelle, per il tratto finale afferente su via Trebbiani, con deviazione dello stesso in rua dei Grisanti. Tutto questo mentre nelle prossime ore, presumibilmente nella giornata di domani, dovrebbero iniziare le operazioni per l'apertura dell'atteso cantiere su piazza Sant'Agostino, per un intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione di tutta l'area. In questo caso, l'assessore Cardinelli d'intesa col sindaco ha richiesto ai tecnici una soluzione indolore per la viabilità, cercando di mantenere sempre (salvo qualche temporanea esigenza di cantiere) la transitabilità da via delle Torri verso Porta Romana, utilizzando un percorso ad u. Non potranno essere utilizzati, ovviamente, i parcheggi per residenti che si trovano attualmente sulla piazza. Sempre sul fronte dei lavori pubblici, nel frattempo, l'Amministrazione comunale ha appaltato interventi di manutenzione straordinaria di alcune vie o strade che riguardano, nello specifico, via dei Gelsomini, via Odoardi, via Oberdan, via della Bonifica, le frazioni Piagge e Rosara e la strada comunale San Paolo.

