Cantanti sul palco per la Lega del filo d'Oro

LA SOLIDARIETÀ

COMUNANZA Cantanti per una sera, una volta l'anno, e per uno scopo nobile. Ragazzi e ragazze, uomini e donne, che sono saliti sul palcoscenico ed hanno sfoderato tutte le loro capacità canore per lo spettacolo In piazza per loro, con ricavato a favore della Lega del Filo d'Oro. Ognuno con una canzone famosa messa a punto dopo diverse prove con la formidabile band. Un evento sempre atteso dove si scoprono qualità vocali impensabili in tutti. Ognuno dei 16 partecipanti ha dato il massimo e questo è quello che più conta, ricevendo molti applausi. Ne è uscito uno spettacolo bello e piacevole con una piazza Garibaldi stracolma di spettatori. Presente alla serata anche il presidente regionale della Lega del Filo d'Oro Rossano Bartoli, che ha ricordato le difficoltà create dalla pandemia per gli ospiti sordo-ciechi, e anche che manifestazioni di sostegno come questa comunanzese, giunta alla trentaduesima edizione, siano di grande importanza e aiuto per la Lega del Filo d'Oro. Presenti anche l'assessore comunale alla cultura Francesca Perugini e il presidente della Pro Loco Livio Lini. Organizzazione Comune, Pro Loco e Comunanza Eventi.

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA