Cantagiro, piazza d'onore per l'artista ascolano Keys

ASCOLI L'artista ascolano Keys, al secolo Andrea Ottavini, ha conquistato il secondo posto alla finalissima nazionale del Cantagiro 2020, svoltasi alle Terme di Bonifacio VIII a Fiuggi e presentata da Claudio Lippi con il marchigiano Marco Zingaretti e l'attrice e regista Giulia Carla De Carlo. Keys, che arrivava alla finale grazie al lavoro di Oriana Simonetti, dell'agenzia Oriana Simonetti Grandi Eventi, è stato preceduto solo dal giovane cantante lucano Alberto Giovinazzo. «Mi sento su una nuvola, a chilometri sopra al cielo - ha commentato sui social Keys - è stata una settimana strana, ma il secondo premio di Fiuggi è stata una gioia immensa ed inaspettata. Tutta la fatica, il sangue, il sudore, ripagati con una felicità immensa. Porto nel cuore questo successo consapevole di essermi confrontato con dei giganti e, per una volta, sono stato un piccolo gigante anch'io. Voglio ringraziare anzitutto i miei compagni di viaggio con cui ho realizzato questa meraviglia di brano, definito da qualcuno colossale, nelle persone di Federico Chiodi, Nicola Grilli e Gianmarco Spaccasassi che sono la mia grande forza. Grazie agli amici che in questi giorni mi hanno sostenuto anche in momenti di estrema difficoltà, ma anche a Oriana Simonetti che ha creduto nel mio progetto e nella mia forza anche quando io ne dubitavo e grazie allo staff del Cantagiro in toto per il supporto e la pazienza in un clima di grande difficoltà e tensione. Infine, grazie alla splendida famiglia della Lizard di Pagliare e San Benedetto per avermi sostenuto anche a distanza, in particolare nella persona di Sefora de Canistris. Se cambierà qualcosa? Non lo so questo, ma so solo che, con umiltà continuerò a lottare così, per non restare sempre così».

La giuria di esperti composta dal patron Enzo De Carlo e da Luciano Castro, Francesca Polidoro, Antonio Buldini, Marco Borrelli, Marco Biagioli, Tiziana De Santis, Marika Franchino, Carmen Di Domenico, Lorenzo Bruno, Marco Finelli e Maurizio Guccini ha assegnato il terzo posto al calabrese Tommaso Sabatino, in arte Maleducato. L'ottimo risultato della squadra di Oriana Simonetti è stato completato dalla vittoria del premio 2duerighe di Giuseppe Runza, in arte Jonio, e dal fatto che della compilation del Cantagiro 2020, oltre ai due cantanti premiati, faranno parte anche le cantanti ascolane Giorgia De Santis e Laura Ubaldi. Sia il patron Enzo de Carlo che il Direttore generale ed artistico Elvino Echeoni sono rimasti molto soddisfatti del gran lavoro fatto da tutto lo staff, che ha organizzato la manifestazione in maniera impeccabile nonostante le oggettive difficoltà. L'intero team ha lavorato duramente in particolare per le selezioni, che per la prima volta si sono svolte anche via web. La scelta del vincitore assoluto e dei vincitori delle varie categorie è stato un compito arduo, visto l'alto livello artistico degli artisti presenti che provenivano da parecchie selezioni svoltesi in tutta Italia, nonostante le difficoltà procurate dal Coronavirus.

