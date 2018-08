Cancellati tutti i furbetti delle mense scolastiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIO/1ASCOLI Furbetti cancellati. Due anni dopo la rivoluzione, la caccia ai debitori e le nuove regole hanno portato ai risultati sperati: ora tutti pagano regolarmente i ticket per le mense scolastiche. Del resto, la nuova linea della serie chi non paga non usufruisce del servizio, affiancata da rateizzazioni o slittamento dei pagamenti per chi si trovi realmente in difficoltĂ , era stata studiata proprio per evitare che anche chi poteva permetterselo continuasse a usufruire del servizio per i figli senza pagare. La ricetta...