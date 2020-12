Campioni di solidarietà e l'Isc Sud dona sorrisi

L'INIZIATIVA

SAN BENEDETTO Il Coronavirus non ferma la solidarietà. L'Istituto comprensivo sud, grazie alla generosità di genitori, docenti e della dirigente professoressa Franca Mafalda Cecchini ha donato un sorriso ai bambini meno fortunati che vivono nel continente africano. Qui i tassi di infezione da Covid-19 sono stati oggettivamente più bassi rispetto all'Europa e all'America ma permangono problemi legati ai diritti dell'infanzia come l'istruzione. La scuola ha destinato la propria donazione all'associazione Sogni e Speranze Onlus, già impegnata in Senegal con il progetto La fattoria di Mamiyo e con cresce insieme bambini di Mamiyo. Deus ex machina è Milena Carapucci. Nata a Corropoli e residente a Porto d'Ascoli, Milena è riuscita con le sue sole forze a portare avanti due progetti che sembravano impossibili da realizzare. Tutto nasce da un incontro tra la famiglia Carapucci-Ubaldi ed un giovane senegalese nel 2012. Il giovane viene seguito nel percorso di ottenimento del permesso di soggiorno. Nel 2016 viene accompagnato nel suo paese di origine. Qui Milena, comprende che i ragazzi del posto possono essere meglio aiutati direttamente sul territorio. Acquista con le sue risorse il terreno dove sorgerà una fattoria. Dal 2017 l'associazione aiuta i bambini di strada africani. Oggi possono frequentare la scuola 280 bambini di 7 villaggi. Per sostenere questo progetto é possibile fare donazione attraverso bonifico bancario c/c carapucci milena progetti mamiyo senegal Iban it 29 i 02008 24404 000105008508.

Stefania Serino

