Cambia il sorteggio dell'ordine degli assalti al moro. Lo ha rivelato il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti parlando di come potrebbe svolgersi la cerimonia del Saluto alla Madonna della Pace, che avviene alla vigilia della Giostra di luglio. Le restrizioni per il covid 19 impongono delle modifiche al protocollo. «Non sarà il provveditore di campo - illustra - ad estrarre le pergamene con il nome del sestiere, ma i consoli. Nell'elmo del capitano del popolo saranno inserite le pergamene con i numeri da 1 a 6. Ogni console ne tirerà fuori una ed il numero estratto indicherà l'ordine di assalto al moro. Anche l'ordine di estrazione sarà affidato alla sorte. Quest'anno, sia per luglio che per agosto, ci sarà un'estrazione ad hoc (l'idea è che venga effettuata il giorno della presentazione del Palio, ndr); dal 2022, l'ordine sarà sempre quello dell'ingresso in piazza per la gara degli sbandieratori, sorteggiato a sua volta». Per quanto riguarda il protocollo della cerimonia del saluto alla Madonna della pace, si attende l'incontro con le istituzioni che dovrebbe avere luogo a metà prossima settimana. «Tra le ipotesi anche quella di effettuarla all'interno della chiesa di Sant'Agostino» anticipa Massetti. Dovrebbero essere presenti i cavalieri visto che il rettore impartirà loro la benedizione.

Novità nel regolamento di Giostra. Nel caso un cavaliere dovesse commettere una penalità, spostando la siepe, è concessa la facoltà al caposestiere, accompagnato dal rappresentante dei sestieri Fabrizio Gaspari, di verificare personalmente in campo. «Ogni decisione - rimarca Massetti - resta al provveditore di campo, unico giudice». Per quanto riguarda la modalità di vendita dei biglietti che sta agitando i sestieranti, in quanto la capienza dello squarcia sarà ridotta al 25% e potrebbe verificarsi la corsa all'accaparramento, Massetti dichiara: «La modalità di distribuzione sarà stabilita insieme alle istituzioni».

