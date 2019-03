Calamità naturali arriva la polizza che salva l'Arengo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BANDOASCOLI Nel nome della sicurezza e anche, da un certo punto di vista, della tutela anche per quel che riguarda le casse comunali nel malaugurato caso di eventuali altre emergenze o calamità naturali, l'Arengo ora torna a mettere le mani avanti indice una gara per l'aggiudicazione della polizza assicurativa All risks, ovvero contro qualsiasi tipo di rischio, terremoto incluso. Considerando che proprio grazie alla precedente polizza stipulata l'ente comunale è riuscito a recuperare qualche milione di euro molto utile per la sistemazione...