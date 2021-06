Buonumor Favorito e Lu Sfrigne entrano a far parte del Registro storico delle maschere italiane. Un importante risultato, ottenuto dal presidente Marco Olori e dal direttivo dell'associazione Il Carnevale di Ascoli, in sinergia con l'Arengo a partire dal sindaco Marco Fioravanti, che certifica a livello nazionale il valore delle due caratteristiche maschere della storia carnascialesca ascolana, grazie anche alla collaborazione di Mirella Desantis del Centro nazionale di coordinamento delle maschere italiane. «Un riconoscimento di prestigio, per il Carnevale di Ascoli e le sue tradizioni, che ci regala grande soddisfazione, evidenzia Olori considerando anche che siamo tra le poche manifestazioni in Italia ad avere inserito, nel Registro italiano, due maschere storiche. Una gratificazione che conferma il valore del nostro Carnevale nello scenario nazionale».

Il Registro storico delle maschere Italiane si pone l'obiettivo di definire e promuovere le maschere che hanno arricchito la cultura del popolo, simbolizzando ed eternando nei secoli la storia e la cultura antropologica dei vari territori italiani. Uno scrigno culturale che riconosce ed ufficializza le maschere, sia quelle storiche riconosciute nei secoli dalla cultura italiana che quelle allegoriche espressioni delle tipicità dei vari territori.

