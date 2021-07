Buche e scarsa illuminazione «Quella strada è pericolosa»

LA PROTESTA

ASCOLI Scarsa illuminazione, erbacce sempre più alte e folte che limitano la visibilità e un fondo stradale pericoloso. Gli abitanti della frazione di Poggio di Bretta, ogni giorno che passa, sono sempre più preoccupati per l'incuria in cui versa la strada provinciale che dalla Salaria conduce fino al centro abitato per poi proseguire verso Castignano.

I solleciti

Nonostante le numerose sollecitazioni fatte dai poggesi all'amministrazione provinciale, i lavori di manutenzione lungo il tracciato non sono stati realizzati creando dei seri rischi per gli automobilisti che quotidianamente si trovano a dover transitare per quella che rappresenta una delle fondamentali vie di comunicazione con l'entroterra Piceno. A preoccupare maggiormente è soprattutto lo stato in cui versano le scarpate dove la vegetazione presente si è fatta sempre più rigogliosa e, anche in prossimità delle curve, la visibilità ridotta potrebbe provocare degli incidenti stradali. Rischi che aumentano anche in caso di pioggia, soprattutto nel caso in cui si verifichino dei violenti acquazzoni, poichè le canalette di scolo poste ai lati della carreggiate per il deflusso dell'acqua piovana, sono in alcuni tratti ostruite favorendo la formazione di pozze. Peggio ancora nelle ore notturne, dal momento che lungo la strada non c'è l'illuminazione pubblica aumentando i pericoli per automobilisti e motociclisti.

L'incolumità

Ormai da tempo i residenti della frazione di Poggio di Bretta chiedono interventi concreti soprattutto a salvaguardia della propria incolumità e di quella di coloro che si trovano a transitare lungo la strada provinciale. Del problema hanno più volte interessato gli amministratori locali chiedendo di sollecitare la Provincia ad eseguire i lavori di manutenzione che sono stati più volte annunciati ma fino ad ora non ancora realizzati. E, con il passare del tempo, è aumentata sempre più la rabbia di gran parte dei poggesi. C'è, poi, un annoso problema che riguarda la realizzazione di una rotatoria all'intersezione della Provinciale sulla Salaria in un punto particolarmente pericoloso in cui in passato si sono verificati degli incidenti stradali anche mortali. Da anni se ne parla e qualcosa si è mosso anche in fase progettuale ma l'iter ha subito un deciso rallentamento anche perchè è necessaria la condivisione e l'approvazione tra tutti gli enti, tra i quali anche l'Anas.

Luigi Miozzi

