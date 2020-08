Brevi video su Ascoli proiettati a S.Agostino

7Successo di pubblico per le proiezioni all'aperto di alcuni dei migliori titoli della stagione appena trascorsa, ma anche anteprime, che si stanno susseguendo in questi mesi estivi nel Piceno. Tra le rassegne cinematografiche c'è Cinema sotto le stelle ad Ascoli come spiega il vicesindaco di Ascoli, Donatella Ferretti: «Un'offerta cinematografica che da lunedì proseguirà con Cinema d'Amare: giovani filmmakers gireranno alcuni cortometraggi in città che poi saranno proiettati al chiostro del polo di Sant'Agostino. Nel frattempo abbiamo riprogrammato la stagione teatrale, a breve renderemo noto il calendario, ma chiaramente ci aspettiamo che le restrizioni vengano in parte allentate. E' chiaro che un teatro che contiene 850 posti, ridotto a 200, non ha molta sostenibilità economica. Ci auguriamo che da settembre qualcosa possa essere cambiato in meglio». Proseguirà fino al 31 agosto la programmazione del Cinema in giardino a Grottammare con molte anteprime, ma anche film imperdibili che verranno riproposti tra i quali Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, Gli anni più belli di Muccino e pellicole d'animazione come Trolls 2, Frozen 2. «Le persone hanno voglia di tornare al cinema commenta Caterina Di Girolami - e lo hanno dimostrato partecipando con entusiasmo alle proposte di luglio. Oggi è più che mai importante la partecipazione del pubblico affinché certe realtà continuino ad esistere. Allo spettatore è richiesta un po' di pazienza nel rispettare le normative anti-contagio, è un tempo nel quale dobbiamo essere prudenti senza vietarci, però, nulla di ciò che ci piace».

l. p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA