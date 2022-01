Braccio di ferro con la Asl La Celestiniana va in Consiglio

LO SCONTRO

CORROPOLI Il caso della Badia Celestiniana approda anche in consiglio comunale. Dopo la recente sentenza, che ne ha assegnato la proprietà alla Asl di Teramo, continua il braccio di ferro con il Comune. L'amministrazione ha, infatti, deciso di ricorrere in appello. Per il sindaco, Dantino Vallese, ci sono le condizioni perché i giudici di secondo grado ribaltino il giudizio del tribunale civile. Una questione, quella della Badia, che infiamma la tenzone politica. Nell'ultimo consiglio comunale dell'anno l'opposizione Corropoli 3puntozero è andata all'attacco dell'esecutivo Vallese: «Una figura pessima quella della maggioranza che, come al solito, invece di affrontare le problematiche e trovare possibili soluzioni, lascia tutto in mano al destino o come in questo caso a un nuovo giudice, facendo passare molto probabilmente altri anni e aumentare le già ingenti spese. La sentenza è la conseguenza, soprattutto, della incapacità di questa amministrazione e di quella precedente di far valere la propria posizione».

La minoranza

La minoranza suggerisce all'amministrazione un confronto con la Asl «che risulta essere disponibile», per trovare insieme «un modo per recuperare un bene di così alto valore storico, culturale e sociale e renderlo alla comunità locale e non solo. Proseguire nel ricorso in appello, muro contro muro, nella presunzione e nell'arroganza di stare sicuramente dalla parte della ragione. potrebbe essere cosa pericolosa di cui doverci pentire nel futuro prossimo». Corropoli 3puntozero ricorda anche che la Badia, una volta cessata l'attività di centro antitubercolare nel lontano 1979, è rimasta come struttura scolastica/collegiale, pertanto la Asl non aveva più alcun interesse nei confronti di questo bene.

