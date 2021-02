Botte in testa al marito accecata dalla rabbia

L'AGGRESSIONE

ASCOLI Una furibonda lite domestica tra moglie e marito è culminata con l'uomo che è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni. È questo il risultato di una violenta lite familiare che è avvenuta mercoledì sera nella frazione di Poggio di Bretta e scoppiata probabilmente per futili motivi. Tra i due, lei una casalinga di 45 anni e lui un operaio della stessa età, è nato un litigio: prima in giardino dove le urla e le grida della coppia hanno richiamato l'attenzione anche dei vicini di casa per poi proseguire all'interno dell'abitazione. Gli animi dei due si sono sempre più surriscaldati fino a quando dalle parole ai fatti: la moglie, accecata dalla rabbia, ha colpito violentemente il marito con un oggetto contundente alla tempia.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile del Comando provinciale di Ascoli. In un primo momento, il marito aveva cercato di sminuire l'accaduto ma quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto si sono resi conto che l'uomo era stato colpito con un oggetto acuminato, forse un coltello oppure un pezzo di vetro tanto da provocare una profonda ferita. Accompagnato al pronto soccorso del Mazzoni, è stato preso in cura dai medici che hanno giudicato guaribili in dieci giorni le ferite riportate a seguito dell'aggressione della moglie. La donna, invece, è stata denunciata per lesioni personali gravissime. La coppia non è nuova a liti furibonde. Già in passato, tra i due, c'era stato un acceso diverbio che, al contrario di quanto avvenuto mercoledì sera, non aveva avuto risvolti violenti. Questa volta, purtroppo, la situazione è degenerata e a farne le spese è stato l'uomo rimasto seriamente ferito.

