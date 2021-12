L'INIZIATIVA

ASCOLI Sarà presentata questa mattina, alle12, nella sala eventi dell'Istituto Celso Ulpiani, la borsa di studio intitolata a Gabriele Vitelli, ricercatore presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura, scomparso un anno fa. Nel ricordo del suo approccio appassionato e pratico alla vita, la famiglia di Gabriele Vitelli ha voluto infatti istituire una borsa di studio per sostenere i ragazzi più meritevoli che si distingueranno nello studio delle materie agrarie presso l'istituto. Vitelli ha per anni svolto la sua attività di ricercatore presso le sedi del Ente autonomo di ricerca Cra (oggi Crea -Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e ha contribuito, con un'approfondita preparazione - da sempre unita a riconosciute doti di fantasia scientifica - ad importanti ricerche nel settore agronomico e, in particolare, in quello del miglioramento genetico. Ha lavorato infatti, tra l'altro, al miglioramento genetico di varie specie da orto per implementarne i caratteri qualitativi e per l'introgressione di resistenze genetiche a fitopatogeni mediante l'impiego di tecniche sia tradizionali sia innovative, quali l'introgressione di geni esogenie la fusione di protoplasti, con risultati innovativi diffusi commercialmente.

Nella sua attività di ricercatore ha pubblicato circa quaranta lavori in riviste scientifiche e divulgative sia italiane che estere, coniugando approfondimento scientifico e curiosità tecnologica (fu il primo a specializzarsi nell'impiego dei primi elaboratori elettronici, programmandoli grazie alle conoscenze del linguaggio informatico), grazie ad un'attenzione senza pregiudizi ai progressi scientifici e culturali, in questo modo finendo per diventare un punto di riferimento anche per i più giovani ricercatori e studiosi del settore.

Afferma Rosanna Moretti, dirigente scolastico dell'Ulpiani: «La sua esistenza non poteva quindi che proseguire, anche dopo la sua scomparsa, attraverso un segno tangibile della sua personalità eclettica, con una speciale attenzione alla formazione delle nuove generazioni».

