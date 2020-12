Borgo Leopardi sarà più sicuro

LE OPERE

OFFIDA Partiranno presto nuovi lavori di riqualificazione, consolidamento e messa in sicurezza di importanti aree urbane a rischio idrogeologico. L'amministrazione comunale di Offida, infatti, a seguito di specifica domanda inoltrata dal competente servizio Lavori Pubblici, risulta assegnataria di un contributo di 73mila euro per l'esecuzione di un intervento di progettazione definitiva ed esecutiva del dissesto idrogeologico in atto sul versante borgo Leopardi.

L'incarico

Con determina dello stesso servizio, a conclusione della trattativa che si è espletata sul Mepa, si è proceduto, quindi, all'incarico professionale al raggruppamento composto dallo studio tecnico dell'ingegnere Quintilio Siquini di Castignano e dalla geologa Monica Schiavi di San Benedetto per un importo complessivo di 54.847,96 euro oltre agli oneri contributivi eall'Iva. Il servizio comprende il Piano di indagini geognostiche, la relazione geologica, la progettazione definitiva esecutiva e il Piano di sicurezza e coordinamento di interventi a stralci funzionali. Il primo stralcio A comprende la paratia di pali in cemento armato debitamente tirantata con trefoli in acciaio ed opere strettamente interconnesse. Si tratta del completamento del tratto che va dall'esistente paramento murario del piazzale Avis fino al retro del supermercato Conad.

La seconda fase

Nel secondo stralcio B è prevista la costruzione di una controparete in cemento armato su pali per il consolidamento del paramento murario a gravità esistente ed opere strettamente interconnesse in viale Repubblica: dai bagni pubblici alla creazione di una nuova cabina elettrica. Da precisare che i lavori inerenti lo stralcio B sono già stati finanziati e sono ricompresi nel quadro economico di spesa della variante tecnica dell'intervento di Riqualificazione centro urbano: marciapiedi, servizi tecnologici ed opere diverse strettamente interconnesse viale Repubblica, viale IV Novembre, piazzale Annibaldi.

L'obiettivo

In merito a queste opere, il sindaco di Offida Luigi Massa intende evidenziare che «L'intervento dello stralcio funzionale B di consolidamento e messa in sicurezza del paramento murario esistente, unitamente alla esecuzione dei lavori interconnessi di completamento dell'ultimo tratto di marciapiede con pavimentazione in porfido, daranno pieno compimento e funzionalità all'opera intrapresa dall'amministrazione comunale di riqualificazione urbana tra piazzale Annibaldi e viale Repubblica. Lavori che saranno realizzati prima dell'avvio della stagione estiva 2021».

Nicola Savini

