CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boom turistico nel fine ponte pasquale. A confermarlo sono anche i numeri relativi alle visite guidate quotidiane che partono da piazza Arringo per i monumenti della città, con escursioni sempre affollatissime sotto la direzione delle guide abilitate. Una grande novità di questi tour è rappresentata dagli itinerari dedicati a Cecco d'Ascoli, pensati proprio in occasione delle iniziative in queste settimane create per festeggiare i 750 anni dalla nascita dello scrittore e negromante. L'associazione Le Marche Experience , con le guide...