Bonus bebè da spendere nelle attività di Montalto

MONTALTO DELLE MARCHE Incentivi rivolti a neonati e giovani quelli messi in campo dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniel Matricardi. Un bonus spesa per ogni bambino nato nel 2020. Possono fare richiesta i nuclei familiari dove è arrivato un nuovo bebè, residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda, che va inoltrata entro le ore 13 del 31 dicembre 2020 all'ufficio protocollo comunale, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito del Comune, spedendolo via mail all'indirizzo comune@comune.montaltodellemarche.ap.it, o consegnandolo a mano previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti (info: 0736/828015).

Gli incentivi riguardano buoni spesa alimentare di 600 euro per ogni neonato la cui famiglia ha un Isee inferiore a 10.000 euro e 400 euro per chi invece ha un Isee maggiore. Buoni emessi con pezzature da 25 euro. L'importo dovrà essere speso presso gli esercizi commerciali del territorio comunale il cui elenco è visibile sul sito del Comune. Sono 10 le attività commerciali che hanno aderito tra il capoluogo e le varie frazioni. Un modo dunque per aiutare le famiglie, incentivare la natalità, nonché creare un'economia circolare. Si sa che le nascite sono in calo ovunque e nei piccoli centri montani e dell'entroterra questo aspetto è ancor più marcato.

Ma l'aiuto del Comune si estende anche ai ragazzi più grandi, che si accingono ad iscriversi al primo anno del liceo classico Leopardi, storica e blasonata scuola superiore dell'area montana. L'amministrazione comunale offrirà i vocabolari e le tasse scolastiche ai nuovi iscritti, mentre un ulteriore contributo dovrebbe arrivare dalla Bcc del Piceno.

