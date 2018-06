Bochicchio primo sindaco M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CASTEL DI LAMA Vittoria al fotofinish di M5S, crollo del centrodestra, sorpasso del Pd sulle civiche del sindaco uscente, Francesco Ruggieri, e dell'ex assessore, Sandra Sprecacè. I pentastellati con Mauro BOchicchio, primo sindaco grillino della provincia, prevalgono per 67 voti di scarto che li separano dalla lista Dem Uniti per Castel di Lama di Camela. Crollo maggiore del previsto, invece, per il Centrodestra Unito, la lista che tiene insieme la grande coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. La battaglia«È stata...