Bocciato il polo scolastico «Solo promesse e sperperi»

TORTORETO «Dopo quasi 5 anni di mandato, l'attuale amministrazione non ha ancora in mano niente di concreto. Si tratta dell'ennesima promessa del sindaco Piccioni non mantenuta». E' l'affondo del capogruppo di Obiettivo Tortoreto Domenico Piccioni sul polo scolastico per il quale sono stati spesi 75mila euro per due bandi su progettazione e architettura.

La questione è stata sollevata nell'ultimo consiglio comunale in cui Domenico Di Matteo ha ripercorso tutte le tappe della vicenda. Piccioni era assessore nel 2004 durante l'amministrazione guidata dall'ex sindaco Di Matteo e l'attuale assessore Arianna Del Sordo era consigliera di maggioranza durante quel mandato. «Entrambi sono testimoni e non hanno smentito nemmeno una parola afferma Di Matteo È vero, come ha sostenuto nel suo intervento il capogruppo Riccardo Straccialini del M5S, che sono 20 anni che si parla del polo scolastico. Bisogna dire per correttezza che il sottoscritto ha provato a sbrogliare la matassa appena eletto nel 2004 poiché trovò un progetto preliminare e una convenzione preliminare non confacenti e non vantaggiose per i cittadini di Tortoreto. Vennero fatti diversi incontri con l'impresa aggiudicataria dell'opera per trovare una soluzione e andare avanti ma l'impresa si oppose. Dopo alcuni mesi l'amministrazione riportò in consiglio comunale la richiesta per far rivalutare dall'ufficio competente il valore dei terreni dove si sarebbe dovuto realizzare il polo. Quegli stessi terreni dove oggi è ubicata la scuola in piazza Matteotti, tanto per intenderci». Nel 2004 l'amministrazione Di Matteo sosteneva che c'era stato un errore nella valutazione di quei terreni. E l'impresa aggiudicataria dell'opera si oppose facendo riscorso al Tar.

«Il ricorso non fu accettato precisa Di Matteo ma terminato il mio mandato, prima con Monti e poi con Piccioni tutto si è fermato. L'attuale amministrazione ha speso 75mila euro, 15 mila per un bando di progettazione e 60mila per uno di architettura, senza avere nulla di concreto in mano sul polo scolastico. Questo significa in poche parole che dopo 4 anni dall'inizio del mandato di questa amministrazione non c'è ancora un progetto di polo scolastico. Bisogna avere il coraggio di dire che non ci sono fondi per il polo scolastico. Bisogna essere chiari e onesti con i cittadini ai quali va detto chiaramente, anziché fare bandi di architettura da 60 mila euro, per guadagnare tempo e arrivare a fine legislatura e poter dire noi abbiamo fatto qualcosa. È una presa in giro verso i cittadini che hanno visto i loro figli nascere, crescere e finire le scuole mentre si parlava di polo scolastico».

