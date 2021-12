Boccata d'ossigeno per gli amanti dello sci Finalmente aperte le piste di Monte Piselli

LA STAGIONE

VALLE CASTELLANA Stagione sciistica, buona la prima. In tanti ieri mattina, complice anche la bella giornata di sole, ne hanno approfittato per raggiungere Colle San Giacomo e Monte Piselli dove è partita ufficialmente la stagione invernale con l'apertura degli impianti di risalita, delle piste che erano state adeguatamente battute e preparate in settimana e del campo scuola. Tante anche le famiglie che hanno deciso di trascorrere alcune ore all'aria aperta e per i tanti appassionati di montagna per stare a contatto con la natura e divertirsi sulla neve.

L'occasione

Il campo scuola di San Giacomo è stata l'occasione soprattutto per i bambi ni per prendere dimestichezza con gli sci anche con l'aiuto di alcuni maestri mentre altri non si sono lasciati scappare l'occasione per raggiungere l'Intermedia e la partenza della seggiovia per raggiungere la vetta. Un pieno di sole ed energia che per tanti appassionati dello sci è stato un momento importante di ripartenza dopo lo stop imposto dalla pandemia durante la scorsa stagione quando a poter sciare erano iscritti agli sci club e svolgevano attività agonistica. Per questa prima giornata, non c'è stato bisogno di green pass per poter usufruire dell'impianto di risalita anche perché si tratta di una seggiovia di vecchia generazione, totalmente aperta e senza cupolino frangivento. Inoltre, anche le code sono state ben gestite e non si è verificato alcun assembramento. Dopo oltre due anni, inoltre, ha ripreso al sua attività anche il Rifugio Tre Caciare e sono ripartiti anche i servizi di noleggio dei materiali. L'unico neo, in una giornata certamente positiva, è rappresentata ancora una volta dalla condizione della strada che da San Giacomo porta all'intermedia: in tanti hanno preferito fermarsi a Colle San Giacomo e non proseguire per raggiungere la seggiovia dal momento che sulla carreggiata c'era ancora parecchia neve nonostante fosse stata in gran parte rimossa. Tutti, comunque, sono rimasti molto soddisfatti del lavoro svolto dal Cotuge e di quello garantito dal gestore della stazione sciistica.

Le iniziative

Dopo la ben augurante partenza, la Remigio Group sta già organizzando iniziative per il periodo delle festività natalizie. Dal 27 al 30 dicembre prossimo, infatti, alcuni degli sci club della zona organizzeranno corsi di Natale che verranno poi ripetuti anche nel periodo dell'Epifania. Con uno sguardo anche alle previsioni meteo.

Luigi Miozzi

