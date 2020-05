Blitz lungo la spiaggia Tintarella? Si può fare ma solo di passaggio

I CONTROLLI

SAN BENEDETTO I primi aspiranti bagnanti sono stati allontanati ieri, a più riprese, dalla spiaggia di Grottammare. Il comandante della polizia locale Stefano Proietti lo aveva annunciato e i controlli, che oggi si saranno ancora più intensi, hanno interessato la giornata di ieri. Perché in questo primo weekend della Fase 2 in spiaggia si può correre e camminare ma tassativamente non si può stazionare. Quindi, quando ieri ci si è trovati di fronte a numerosi bagnanti che con tanto di asciugamano, si piazzavano sulla spiaggia a prendere il sole, l'azione degli agenti è stata inevitabile. Non sono state elevate sanzioni ma tutti sono stati allontanati e invitati a muoversi o a tornare a casa. Sarà questo, più o meno, lo scenario che interesserà l'intera Riviera delle Palme oggi e nel prossimo weekend, in questo clima di semilibertà che consente di fare quasi tutto ma nel rispetto delle regole e delle distanze di sicurezza.

Torna l'elicottero

Ieri mattina è tornato in azione l'elicottero della polizia che la Questura ha messo in campo per diverse ore a monitoraggio del territorio. Velivolo che, probabilmente, anche oggi sorvolerà la Riviera delle Palme. Ieri, intanto, anche i vigili urbani di Grottammare hanno iniziato a tenere sotto osservazione l'afflusso in spiaggia e sul lungomare. In diversi casi è stato necessario invitare le persone a non stazionare in spiaggia e a mantenere le distanze ma tutto sommato le cose non sono andate male mentre oggi, come annunciato, il lungomare Nord sarà quasi esclusivamente dedicato al passeggio, almeno nella prima parte della giornata mentre negli altri centri della costa picena i pedoni attraverseranno i viali palmizi e le auto potranno circolare.

Il patto tra i due Comuni

Chiusa, da entrambi i lati, la pista ciclabile che collega Grottammare a Cupra Marittima (quest'ultimo ha ricevuto ieri la bandiera Blu). I due sindaci hanno stretto un accordo: «In alcuni tratti la pista è troppo stretta - spiega il sindaco Piergallini - e un affollamento avrebbe creato problemi».

Parchi chiusi

Oltre alla pista ciclabile a Grottammare resteranno chiuse alcune aree verdi. Come la Bambinopoli della Pineta Ricciotti, il parco XXV Aprile o l'area del Tesino Village. Altre aree verdi sono aperte ma con limitazioni relativamente ai giochi come il parco della Madonnina alle porte del Paese alto o la pineta dei Bersaglieri sul lungomare Sud. I cancelli sono aperti ma i giochi non possono essere utilizzati. Rimane completamente fruibile, nella zona dell'Oasi, il parco di Monte Castello così come la pineta di via della Repubblica e la balconata sul mare che si trova a ridosso della foce del Tesino e dove gli attrezzi ginnici resteranno accessibili con le limitazioni legate al numero di persone e di minuti di utilizzo. Controlli anche sulle strade al confine tra Marche e Abruzzo che sarà presidiato al fine di controllare tutti gli sconfinamenti regionali. Spostamenti sui quali è in corso un braccio di ferro tra enti locali e Governo considerato il gran numero di congiunti che, oltre Tronto, hanno i residenti delle zone di confine. A Cupra, infine, ieri ha preso il via il servizio di informazione alla cittadinanza sulle regole da seguire da parte de gruppo comunale della Protezione civile.

Emidio Lattanzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA