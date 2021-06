Biodigestore a Relluce, il no dei sindaci «Impianto grande e sito da convertire»

LA POLEMICA

ASCOLI I sindaci dei comuni limitrofi a quella che sarà la futura sede del biodigestore di Relluce esprimono contrarietà al progetto che giovedì è stato approvato dal consiglio comunale di Ascoli anche se sarà decisivo il parere della Provincia per il via libera finale. «Noi faremo tutto quello che sarà possibile nei tavoli tecnici e nelle Conferenze dei servizi, perché non è il Comune di Ascoli che decide se il progetto viene approvato o no. Deciderà la Provincia, perché il biodigestore è in fase di valutazione di impatto ambientale» sottolinea il sindaco di Appignano Sara Moreschini.

La valutazione

«La Provincia ha organizzato cinque tavoli su cinque tematiche diverse per valutare tutti gli aspetti. Noi siamo contrari perché il sito di Relluce è saturo e non si può pensare di utilizzare uno spazio per sempre dedito alla gestione dei rifiuti. È finita l'epoca di Relluce, visto che l'abbancamento dei rifiuti è terminato e non vogliamo altri impianti, visto che il nostro territorio ha già dato molto per la collettività» prosegue Moreschini. «Questo impianto è molto sovrastimato perché la provincia di Ascoli produce circa 30mila tonnellate di rifiuti umidi e 11mila sono già trattati in un altro impianto a Relluce. Si presentò già un progetto sulla Valdaso per 68mila tonnellate e Relluce ne può ricevere 40mila tonnellate: c'è un surplus di molte tonnellate; forse qualcuno vuole prendere rifiuti da altre regioni» prosegue. «È stato acquistato un terreno agricolo per 800mila euro e adesso devono recuperare l'investimento. È scorretto presentare progetti per una zona satura e non si tratta di un progetto sostenibile per l'ambiente. La Regione ha spiegato che per la produzione di biometano preferisce l'immissione in rete e lì non c'è nessuna rete del gas» aggiunge il sindaco di Appignano. «Si produrrà biogas per auto trazione, che poi viene liquefatto, trasportato altrove e utilizzato: qui non c'è nulla di sostenibile» conclude.

«Sapevamo che Ascoli avrebbe approvato il progetto ma lo ha fatto raccontando delle favole che lasciano il tempo che trovano» sottolinea il Sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio. «In realtà è tutto diverso. Per noi è poco rispettoso per quanto Castel di Lama e Appignano hanno subito. La conversione green di Ascoli Servizi Comunali e dell'Arengo è dovuta al fatto che le norme costringono a fare la raccolta differenziata con nuovi tipi di lavorazione del rifiuto» prosegue Bochicchio. «Fioravanti dovrebbe, però, raccontare queste storie ai residenti Villa S.Antonio. È una frazione che ne ha viste tante dal punto di vista ambientale. La prossima settimana ci saranno delle importanti Conferenze dei servizi in merito agli impatti ambientali. Anche a Force il biodigestore non lo vogliono, e dove Castelli dice che non è il caso di farlo. Stiamo discutendo di una zona che da 40 anni subisce senza sosta» dice Bochicchio. «Noi vorremmo che questo territorio fosse coinvolto in un processo di riqualificazione urbana. Il depuratore del Consind non si può spostare ma gli impianti di trattamento rifiuti si possono fare altrove» conclude.

Cristiano Pietropaolo

