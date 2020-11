Betafence Le maestranze chiamano il Ministero

L'APPELLO

TORTORETO «Il tavolo di confronto con il Mise va riaperto il prima possibile, prima che sia troppo tardi». È la voce unanime dei lavoratori della Betafence Italia, l'azienda metalmeccanica leader nella produzione di reti e recinzioni metalliche, dopo la nuova mobilitazione di ieri mattina davanti ai cancelli della ditta. E in programma ci sono altre quattro ore di sciopero, due mercoledì e due venerdì. Al presidio hanno partecipato il neo-assessore alle politiche del lavoro, Pietro Quaresimale e il parlamentare Antonio Zennaro. Perché in tutta questa vicenda che presenta ancora tanti punti da chiarire l'impegno della Regione è fondamentale.

La preoccupazione

«Non possiamo lasciate tutto nelle mani delle maestranze delle organizzazioni sindacali, la Regione deve impegnarsi» è stato detto . L'assessore Quaresimale chiederà di poter incontrare i vertici di Praesidiad, il fondo internazionale che gestisce il polo produttivo di Tortoreto. Intanto qualcosa di importante nell'ultimo tavolo è emerso: non si è parlato più di una chiusura dello stabilimento della bonifica del Salinello entro la fine del 2020, bensì la proprietà ha annunciato una riduzione drastica del personale. «La Regione vuole fare la sua parte ha detto l'assessore ma è necessario un piano industriale. Non vogliamo licenziamenti, questa è la condizione».

Davide Crisci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

