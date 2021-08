Bergalucci e Forlini, nuovi ingressi nel cda

IL CONSIGLIO

OFFIDA Il consiglio comunale ha approvato, a maggioranza, sia l'assestamento generale di bilancio. La variazione ha, tra l'altro, determinato un sostanzioso finanziamento, 120.000 euro con l'utilizzo di parte dell'avanzo libero di Amministrazione, per interventi straordinari sulla viabilità definiti da indirizzi della Giunta Comunale: in particolare i fondi saranno destinati a interventi sulla Strada San Venanzo in C.da Tesino, all'integrazione degli interventi su Strada della Grifola e su Via 1° Maggio. Il consiglio comunale ha anche provveduto a rinominare il Cda dell'Asp Forlini ( Quinto Mensietti, Domiziana Acciarri e Pietro Simonetti) e due nuovi rappresentanti del consiglio comunale in seno al adA dell'Opera Pia Bergalucci: sono risultati eletti con i voti della maggioranza consiliare (astenuti i consilieri di minoranza), Valerio Castellucci e Giuseppina Ciotti. Il sindaco Massa in apertura di seduta ha dato risposta a un'interrogazione del gruppo di minoranza circa le criticità presenti sul fiume Tesino ed in particolare su quelle gestionali dell'impianto di depurazione di Santa Maria Goretti di proprietà Ciip. Nel suo intervento ha evidenziato il percorso condiviso con tutti gli enti e strutture interessate promosso da tempo e che ha condotto alla definizione di azioni correttive gestionali e strutturali sull'impianto che saranno realizzate da Ciip con investimenti di tre milioni e mezzo di Euro. Presenti all'Assise il Presidente della Ciip Giacinto Alati, il direttore Gianni Celani ed il responsabile della depurazione Claudio Carini che hanno illustrato il programma di interventi di miglioramento gestionale in parte già attuati.

I rappresentanti della CIIP hanno inoltre confermato che il 24 agosto avrà luogo l'apertura delle buste per l'assegnazione della prima tranche di lavori per 800.000 euro.

