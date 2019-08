Bellini paga a sue spese il restauro della chiesa di Santa Maria a Corte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICOSTRUZIONEASCOLI A quasi tre anni dalla terribile scossa di terremoto che ha sconquassato l'intera provincia, recidendo più di 50 vite umane, facendo crollare abitazioni e cancellando preziose testimonianze monumentali, artistiche e storiche picene, la ricostruzione procede a passo di lumaca a causa della palude di complicate norme burocratiche che nessun governo riesce a bonificare nonostante gli annunci roboanti.Il bivioDi fronte a questo disastro che non è solo patrimoniale ma anche umano per gli affetti, per le cose care rimasti...