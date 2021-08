Bellezze in passerella, l'ora di Miss Abruzzo

IL CONCORSO

NERETO Verrà assegnato questa sera, mercoledì 25 agosto, a Nereto presso all'anfiteatro Brecht il titolo regionale di Miss Abruzzo 2021, ultima tappa regionale del concorso Miss Italia che vedrà come protagoniste venti concorrenti. La fascia passerà da Anastasia Di Pietro, rosetana, Miss Abruzzo 2020 alla ragazza che verrà eletta al termine della serata, organizzata dall'Agenzia Pai di San Benedetto.

Bellissime in abito nuziale

Durante la selezione, le ragazze effettueranno diverse uscite, tra cui una in abito bianco, griffato Toi Spose, sponsor da diversi anni del noto concorso di bellezza, ma sarà presente alla serata anche Buongiorno Principessa, negozio di abbigliamento che metterà a disposizione delle ragazze i suoi meavigliosi abiti per un momento moda. Le sfilate saranno intervallate da intermezzi artistici, con i ballerini della scuola New Club Dance Academy del giudice e tecnico Fids Fedra Ferrari e la ballerina Francesca Forgione della scuola Jardin de la Danse di Diana Martelli. Inoltre, il palco abruzzese ospiterà anche le esibizioni di due bravissime cantanti: Chiara Scataglia e Maria Elena Costantini. A presentare la serata sarà Alex De Palo.

Sandro Benigni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA