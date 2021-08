«Basta territori a metà, l'Ambito coincida con le province»

LA POLEMICA

ASCOLI Ha destato scalpore la decisione del Comune di Comunanza di uscire dall'Unione Montana dei Sibillini e dall'Ambito Sociale 24. L'ente vive la particolarità di estendersi sul territorio montano delle province di Ascoli e Fermo, con gli 11 Comuni che ne fanno parte, 5 della prima (che rimarrebbero in 4 senza Comunanza) e 6 della seconda. Un'anomalia che, riguardo l'Ambito Sociale la cui area di competenza è la stessa dell'unione, ha bisogno di essere sanata con una continua deroga alla legge regionale, che non contempla Ambiti a cavallo di 2 province. L'uscita di Comunanza sarà effettiva dal 1°gennaio del prossimo anno, se non ci sarà nel frattempo una ricucitura. Questo episodio, rilevante per l'assetto istituzionale territoriale montano, ha comunque aperto a proposte di cambiamento. Una, di particolare interesse, arriva da Giuseppe Amici, presidente dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, della quale fanno parte 8 Comuni tutti dell'ascolano.

la proposta

«La Regione ha già creato l'Area Interna Fermana con relativi finanziamenti, riguardante proprio il territorio montano, quindi con una ulteriore caratterizzazione. I comuni dell'Unione dei Sibillini dice Amici - dovrebbero far parte sia di quella Picena che di quella Fermana quindi? Diventa un'altra anomalia. Una soluzione, anche esemplificativa per lo stesso Ambito Sociale 24, sarebbe quella di riportare tutto a far coincidere con i territori provinciali. Per cui continua Amici l'Unione dei Sibillini potrebbe diventare esclusivamente Fermana, con gli attuali 6 Comuni ai quali se ne potrebbero aggiungere altri più a valle come Servigliano e Falerone. Quindi con un territorio completamente in una stessa provincia, così con l'Ambito 24. Invece i 5 Comuni dell'Ascolano potrebbero entrare a far parte dell'Unione del Tronto e Valfluvione, con la creazione anche di un Ambito Sociale specifico. Questo nuovo assetto rimarca Amici farebbe anche decadere alcune problematiche relative alla divisione del territorio montano dei Sibillini in due province. Quindi partendo proprio dalla creazione della quinta Area Interna, quella Fermana, si potrebbe ridisegnare l'assetto di Unioni Montane e Ambiti sociali dell'area dei Sibillini».

Il peso

Una proposta, quella di Amici che farà discutere. Certo è che fin da adesso il peso dell'Unione Montana dei Sibillini è tutto spostato sul Fermano, con 6 Comuni, contro i 5 dell'ascolano, che rimangono 4 con l'uscita di Comunanza, che è il secondo più popoloso dopo Amandola. Infatti senza Comunanza la popolazione dell'Unione dei Sibillini passerebbe da 13198 a 10208, di cui 3064 nell'ascolano (Montemonaco, Force, Montedinove, Rotella) e 7144 nel Fermano (Montefortino, Montefalcone, Smerillo, S. Vittoria in Matenano, Montelparo).

Francesco Massi

