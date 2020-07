«Basta schiamazzi notturni»

LA PROTESTA

ASCOLI Piazza San Tommaso torna al centro del dibattito cittadino dopo i nuovi episodi di maleducazione e di teppismo da parte di alcuni giovani che, sopratutto durante gli orari notturni, creano disagio con schiamazzi, urla e atti di vandalismo. Qualcuno dei residenti della storica piazza cittadina ascolana ha lamentato anche danni alla propria auto che era, malauguratamente parcheggiata nei dintorni. Qualche balordo, infatti, si è divertito a salire sul tetto della vettura, danneggiandola. In seguito a questo fatto, il proprietario ha anche sporto denuncia verso ignoti. Anche i giochi per i bambini sono diventati inutilizzabili a causa dei danneggiamenti.

L'affondo

« In questa zona le cose vanno male da parecchio tempo. Sopratutto d'estate vediamo davvero di tutto, anche persone che fanno sesso o urinano dietro le macchine parcheggiate. Una volta hanno visto anche una persona che si stava cambiando tranquillamente davanti a tutti, mentre altre volte sono riusciti ad entrare dentro l'asilo nido» dicono alcuni dei residenti « Abbiamo fatto anche delle petizioni per far cambiare le cose, ma le forze dell'ordine passano e se ne vanno. Le telecamere devono essere posizionate diversamente per poter controllare tutto per inquadrare le zone più problematiche. Hanno anche distrutto tutti i giochi per bambini» aggiungono « Ci sono anche una trentina di gatti visto che qualcuno gli porta da mangiare e di notte c'è un miagolio continuo. E' una situazione insostenibile» aggiungono.

La coordinatrice provinciale di Italia Viva Maria Stella Origlia spiega che « La vivibilità di una zona importante del centro storico deve coincidere con la sua corretta fruibilità, perché, sopratutto d'estate, non è possibile assistere a questi ripetuti fenomeni» spiega « Ogni punto della città deve essere vivibile, con la massima tutela di chi ci vive. Dopo la mezzanotte non possono esserci queste situazioni, che si verificano anche lungo la costa. Non possiamo sicuramente pretendere una città morta, ma i rumori molesti vanno limitati» aggiunge Origlia, « E' una zona dove i turisti ci passano spesso ed è importante che questa zona sia qualificata e qualificabile per tutta Ascoli. I sistemi di sorveglianza devono coprire tutta l'area e se i residenti hanno protestato in questo modo, pensiamo che il limite sia stato superato» conclude. L'Amministrazione Comunale vuole correre ai ripari per sanare questa situazione.

I vandalismi

«Purtroppo registriamo atti di vandalismo e di stupidità di qualche ragazzo che, fortunatamente, rappresenta una parte minoritaria della città» evidenzia il sindaco Marco Fioravanti, « Oltre al piano di sorveglianza che abbiamo applicato, cercheremo di ampliare i controlli insieme alle forze dell'ordine. Secondo me la strada migliore è dare punizioni rigide e severe per evitare altri schiamazzi, imbrattamenti e altre bottiglie rotte lasciate per strada. Ne parlerò al prossimo Comitato di sicurezza» dice il primo cittadino, «Cercheremo di coinvolgere le persone che saranno sorprese a compiere questi gesti, come avvenuto nel caso della vandalizzazione dei muri dell'Auditorium Neroni, ma nello stesso tempo servono pene severe perché iniziano ad essere troppi questi casi. E' chiaro che non siamo noi quelli che fanno giustizia, ma auspico che ci siano punizioni esemplari» prosegue Fioravanti, «Con gli Angeli del Bello stiamo costruendo un progetto di sensibilizzazione della cittadinanza all'amore e al rispetto verso la propria città e al suo futuro».

