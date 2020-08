«Basta passerelle, vogliamo i fatti Incentivi a chi vuole investire qui»

LA RICORRENZA

ARQUATA DEL TRONTO «In questi quattro anni sono venuti i rappresentanti di tutte le forze politiche, ma adesso aspettiamo soltanto i fatti concreti». A pochi giorni dalla commemorazione della tragica notte del 24 agosto del 2016 quando la terribile scossa di terremoto delle 3.32 portò morte e distruzione ad Arquata del Tronto e in tutto il Centro Italia, Italo Paolini, medico di base nel Comune dei due Parchi e presidente dell'associazione Arquata Futura auspica un deciso cambio di passo per garantire il futuro all'intero territorio montano del Piceno e non solo.

Le assunzioni

«È indispensabile, ad esempio - dice il dottor Paolini - che vengano garantite le stabilizzazioni dei tecnici comunali perché qualora dovessero essere a carico degli enti locali, il Comune di Arquata non avrebbe la possibilità di sostenere un simile impegno economico». A distanza di quattro anni, le cose da fare sono ancora tante ed il rischio maggiore è quello che l'entroterra ascolano possa subire un irreversibile processo di spopolamento che oltre a rappresentare una perdita dal punto di vista economico, lo sarebbe anche sotto quello culturale. «Non basta la ricostruzione, che pure non c'è, per far rivivere i nostri territori - evidenzia il presidente di Arquata Futura - dobbiamo fare in modo che sia conveniente vivere da queste parti. Questo, pertanto, significa che bisognerà garantire tutti i servizi e prevedere anche degli incentivi e dei risparmi per chi decide di investire in questi luoghi. O si rende attrattivo, oppure i territori montani, non solo Arquata, sono destinati ad un progressivo impoverimento».

La digitalizzazione

Pertanto, oltre alla ricostruzione delle case è indispensabile procedere anche con investimenti infrastrutturali digitali di rilievo per fare uscire l'entroterra dall'isolamento ma al tempo steso preservare le proprie caratteristiche peculiari. «Affinché si possa vivere in questi luoghi, è indispensabile riuscire a garantire il lavoro - sostiene Paolini -. Molto importante sarebbe riuscire a dotare l'entroterra montano di una alta connettività di banda che consenta anche il telelavoro e il lavoro a distanza. A seguito dell'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi mesi, abbiamo sperimentato la possibilità di poter lavorare da casa. Chissà che questa non possa essere la carta vincente per un Comune come Arquata, soprattutto per quanti dopo l'esperienza Covid potrebbe aver deciso di ripensare la propria vita. E avere la possibilità di lavorare in un luogo tranquillo e immerso nella natura, in un territorio ricco di storia potrebbe essere la soluzione ideale. Ma è necessario la volontà politica e che si gettino le premesse a livello legislativo, sia statale che regionale, per ottenere questi risultati».

La commemorazione

Ed è proprio a seguito dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus che quest'anno anche la cerimonia di commemorazione delle vittime del sisma in uno dei luoghi simbolo del terremoto del 2016 quale è appunto Pescara del Tronto, subirà delle modifiche. La messa che nel corso degli anni veniva celebrata la notte del 24 agosto, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dei contagi non verrà celebrata ma la cerimonia religiosa verrà celebrata dal vescovo di Ascoli, monsignor Giovanni D'Ercole, il 23 alle ore 18 in quello che un tempo e fino a quattro anni fa era il parco giochi della frazione di Arquata ma che a seguito dei tragici eventi è ora diventato il luogo del ricordo di coloro che sotto la furia del mostro hanno perso la vita. In quella occasione è prevista la presenza del sindaco Aleandro Petrucci, del governatore delle Marche Luca Cerioscioli e del capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Angelo Borrelli.

Luigi Miozzi

