Baracche lungo le sponde del Tronto a ridosso della zona storica della città

ASCOLI Case fatiscenti e mega-discariche nel quartiere di San Marcello, la polemica non si placa. L'ultima scintilla è stata provocata ieri mattina da un gruppo di turisti tedeschi giunti in città per scoprire Ascoli, in seguito alla pubblicità resa in tutto il mondo dalla diffusione di un aceto balsamico italiano molto venduto all'estero, che pone sulla targhetta della propria bottiglia un'immagine che ritrae uno scorcio dell'ascolana Via delle Stelle, ribattezzata localmente Rrete li Mierghie.

Il gruppo di stranieri, capitanato da un architetto che conosce molto bene e ama da sempre l'Italia, Heinrich Degen, nel volere visitare anche la suggestiva e antica strada e la zona che l'attornia, non ha potuto non far notare al loro locale accompagnatore che il panorama che stavano immortalando era caratterizzato da capanni e catapecchie. Uno scenario che poco ha che fare con lo scenario medievale di via delle Stelle o del vicinissimo Ponte Romano di Solestà.

In effetti, basta guardare sotto le mura dell'antico percorso e volgere lo sguardo verso la costruzione di epoca augustea per imbattersi in autentici tuguri. Capanne abusive, realizzate senza criterio con materiali diversi e cadenti, da anni purtroppo fanno mostra di sé nella zona, oscurando la vista dei visitatori, che credono di trovare nel capoluogo piceno una città turistica in grado di nobilitare le bellezze artistiche, paesaggistiche e architettoniche che la circonda. «Ho scattato varie foto di questa meravigliosa parte di Ascoli ma le baracche sono ovunque qui sotto e non credo che facciano una buona pubblicità al territorio» ha detto August Degen, un altro componente della comitiva teutonica, che nella settimana nell'Italia centrale, ha voluto includere anche una tappa nel capoluogo piceno.

Che le ricchezze del centro storico purtroppo siano spesso accompagnate da ruderi e sporcizia lo prova anche quanto diffuso presso i social network in questi giorni dal Coordinamento Antidegrado per Ascoli, pubblicando le condizioni in cui versa la scalinata in via Piave, il percorso che porta dal ponte di Campo Parignano sino al Ponte Romano, a pochissimi metri dall'imponente Porta Tufilla. «Questa scalinata è diventata un orinatoio a cielo aperto e gli olezzi arrivano anche a decine di bambini che frequentano la vicina scuola Malaspina» evidenziano i rappresentanti dell'associazione ascolana sul proprio profilo facebook, invitando gli amministratori che sognavano di fare della città un patrimonio dell'Unesco a svegliarsi di fronte a tali inaccettabili scempi.

