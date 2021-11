Auto si ribalta dopo lo schianto, paura all'incrocio

L'INCIDENTE

ALBA ADRIATICA Incidente, fortunatamente senza conseguenze per i protagonisti, ieri mattina, poco dopo le ore 9, all'incrocio tra le vie Trento e Duca D'Aosta. Lo scontro tra due auto, una Fiat Cinquecento e una Fiat Panda, è stato violentissimo tanto da provocare il ribaltamento di uno dei due mezzi, la Panda. All'origine dell'ennesimo incidente stradale su questa strada, ci sarebbe il mancato rispetto del segnale di stop da parte di una delle due auto. Polemiche sono immediatamente scoppiate per l'assenza totale della segnaletica orizzontale dopo i recenti lavori di asfaltatura di via Duca D'Aosta, tra le strade più pericolose a causa di tutti quegli incroci che si formano con le vie che la attraversano perpendicolarmente. Gli incidenti stradali in quelle intersezioni, d'altra parte, ormai non si contano più. Anche ieri chi è rimasto coinvolto nello scontro e i residenti della zona hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Durante le operazioni di soccorso il tratto di strada tra le vie Trieste e Trento è rimasto chiuso al traffico. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Nereto, per i rilievi, è intervenuta la polizia municipale di Alba Adriatica. Visibilmente sotto choc ovviamente gli occupanti dei mezzi coinvolti nell'incidente, ma fortunatamente nessuno di loro ha subito conseguenza serie per la propria salute. I residenti sono tornati a chiedere nuovi interventi di messa in sicurezza degli incroci, soprattutto quelli più pericolosi: tra le intersezioni critiche ci sono quelle che nascono a ridosso di via Trento, via Verona e via Olimpica nel punto che incrociano via Duca D'Aosta.

dav.cri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA