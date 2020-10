Auto da museo in città, è la Mille Miglia

LA MANIFESTAZIONE

ASCOLI A ragione è considerata un museo dell'automobile in movimento. Dopo cinque anni di assenza, la Mille Miglia torna a solcare le strade cittadine. L'appuntamento con le vetture d'epoca è per venerdì nel corso della seconda tappa che da Cervia porta i circa 400 equipaggi a Roma. Non mancheranno i vip quali il cantante Gianni Morandi, l'imprenditore Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker, lo chef Carlo Cracco, l'ex calciatore olandese Ronald De Boer. Le auto che partecipano sono da sogno. L'Italia è rappresentata da case storiche come Cisitalia, Om e Osca, ma anche da Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa Romeo e Fiat. Prestigiosa la presenza straniera con Porsche, Mercedes, Aston Martin, Giaguar, Mg e Bugatti.

Il programma

L'arrivo degli ospiti del Ferrari Challange è previsto intorno alle 15. Si ritroveranno al chiostro di San Francesco per un breve lunch a cura di Mister Ok a base di eccellenze gastronomiche del territorio. Le prime vetture sono attese per le 16.30, con il controllo orario che sarà effettuato, dalle 17 a piazza del Popolo, nei pressi della loggia dei mercanti. Le auto, tutte costruite tra gli anni Venti ed il 1957, entreranno nel territorio del Comune di Ascoli, provenienti da Offida (arrivo previsto alle 16) dove verrà effettuato un controllo a timbro così come a Fermo (intorno alle 15), dall'asse attrezzato, quindi percorreranno un tratto della Piceno Aprutina, via Mari, viale Marconi, corso Vittorio Emanuele, piazza Arringo, via del Duca, piazza del Popolo, via del Trivio, via Angelini e viale Treviri, la vecchia Salaria fino a Mozzano e poi verso Amatrice.

La sicurezza

La competizione avviene in tempo di Covid. La Mille Miglia era in programma, come sempre, per maggio, e pur di farla disputare, gli organizzatori l'hanno posticipata ad ottobre. Stringenti le misure anticontagio. «I controlli - spiega Stefano Vitellozzi, direttore dell'Ac Ascoli-Fermo - si svolgono in maniera dematerializzata, cioè non esiste passaggio fisico di documenti da vidimare. Tutto avviene tramite gps. Le vetture dei concorrenti sono provviste di tale dispositivo. Il protocollo è stato messo a punto dalla organizzazione della Mille Miglia insieme alla Prefettura di Brescia e si discosta da quello Federale. È più rigido perché deve garantire la sicurezza di piloti e personale al seguito. I rilievi della temperatura con il termoscanner avvengono tre volte a giorno: alla partenza, al controllo orario e all'arrivo».

Grande sforzo

L'organizzazione della corsa lungo il tratto piceno è stata affidata l'Ac Ascoli-Fermo, supportato dal Gruppo sportivo. «Sopportiamo uno sforzo notevole - rivela Vitellozzi - con oltre cento commissari dislocati tra Fermo e Amatrice. Invito tutti a partecipare, sempre muniti di mascherina e nel rispetto del distanziamento che è possibile poiché i punti di passaggio sono tanti. Inutile accalcarsi a piazza del Popolo. L'auspicio è che questa Mille Miglia possa mostrare al mondo sia l'orgoglio di un territorio che non si arrende, anzi vuol farsi trovare pronto nel momento della rinascita, sia la resilienza di una comunità che sa cosa deve fare e come farlo, guardando al futuro con fiducia e ottimismo».

Pierfrancesco Simoni

