Attività artigianali alla ex Sime di via Ariosto

GLI INSEDIEMENTI

ASCOLI Qualcosa si muove anche per possibili nuovi insediamenti nella struttura dell'ex Sime. Potrebbero essere attivate, in una prima fase, alcune attività particolari, artigianali e di prodotti tipici, nello stabile sotto via Ariosto. E' l'assessore Silvestri a confermare l'ipotesi. «Anche per l'ex Sime spiega l'esponente dell'Arengo ci sono interlocuzioni e si potrebbe sbloccare l'insediamento di attività legate a prodotti tipici locali, anche all'artigianato, comunque anche con un profilo turistico. Sarebbe, intanto, un primo passo per rivitalizzare la struttura e un segnale comunque positivo per la città». Insediamenti che consentirebbero, quindi, una rivitalizzazione di quella zona. Un ulteriore tassello che potrebbe andare ad ampliare e arricchire l'offerta commerciale cittadina già minata dagli effetti negativi dell'emergenza Coronavirus. Insediamento che andrebbe, comunque, nella direzione della vocazione turistica che l'Arengo intende valorizzare. Un discorso analogo, tra l'altro, ma in quel caso con locali di proprietà comunale, si sta facendo per la valorizzazione delle storiche botteghe sotto il chiostro di San Francesco, sempre puntando su produzione tipica locale al servizio anche dei visitatori della città.

