Atletica pesante palestra pronta entro fine marzo

ASCOLI Interventi di sistemazione e gestioni da prorogare o aggiudicare figurano nell'agenda dell'assessorato allo sport, guidato da Nico Stallone, per il periodo di transizione tra il 2019 e il nuovo anno appena entrato. Sul fronte dei lavori, sembra ormai verso il completamento l'intervento sugli impianti in relazione alla palestra di atletica pesante, considerando che la conclusione dei lavori dovrebbe essere prevista entro il prossimo mese di marzo. Gestioni da assegnare, invece, per quel che riguarda i due palazzetti di Monterocco e Monticelli che rappresentano comunque due impianti strategici nell'ambito dell'offerta di spazi sportivi al coperto in città. A tal proposito, le domande di partecipazione alla gara dovranno essere presentate entro il prossimo 15 gennaio e poi si arriverà all'affidamento della nuova gestione, sempre congiunta per i due impianti, prevista per una durata quinquennale. Un passaggio importante, dunque, per il futuro utilizzo dei due palazzetti. Nel frattempo, l'Arengo ha deciso anche di prorogare fino al 30 giugno prossimo la gestione della palestra polivalente di via Spalvieri, denominata Palabasket, all'attuale gestore e alle stesse condizioni del contratto scaduto lo scorso 31 dicembre. La proroga è stata ritenuta necessaria per dare continuità alle attività sportive ospitate nell'impianto, considerando che il Servizio sport comunale dovà nel frattempo redigere il nuovo bando per l'affidamento della gestione futura che comprenderà a carico di chi si aggiudicherà la gara anche il costo di riqualificazione degli spogliatoi (danneggiati da infiltrazioni), mentre l'Arengo si accollerà gli altri lavori necessari relativi a impiantistica, prevenzione incendi, sistemazione del camminamento esterno e della rampa di accesso. Questi sei mesi di proroga, dunque, serviranno anche per definire i contenuti del nuovo avviso inclusivi dei lavori da realizzare e, quindi, con la contestuale redazione di un apposito piano economico e finanziario.

