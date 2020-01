Assunzioni all'Arengo con vecchie graduatorie

L'ORGANICO

ASCOLI Il 2019 ha portato all'Arengo altre 4 assunzioni attraverso vecchie graduatorie, secondo quanto previsto dal Piano di fabbisogno di personale, e due stabilizzazioni per quel che riguarda addetti alle farmacie comunali, mentre è nella fase conclusiva anche la definizione e l'avvio di tirocini finalizzati all'assunzione di 3 persone con disabilità. Mentre ora si spalancano le porte per completare il quadro di assunzioni non effettuate nell'anno appena concluso (circa una decina) oltre alle 18 previste per il 2020. Come detto, proprio in zona Cesarini per quel che riguarda il 2019, l'Amministrazione comunale ha proceduto all'assunzione di 4 persone attraverso il ricorso a graduatorie precedenti, a scorrimento, così come consentito dalle normative in materia. Dal 31 dicembre, dunque, l'Arengo ha 3 nuovi istruttori amministrativi di categoria C, rispettivamente ai Servizi sociali, allo Sportello unico per l'edilizia e al Servizio manutenzione edifici, e un istruttore tecnico di categoria C allo Sportello unico per l'edilizia. Si ricorrerà ad un concorso, invece, essendo esaurita la graduatoria di riferimento (dopo la rinuncia di un candidato) per un posto da istruttore amministrativo categoria C da assegnare ai servizi demografici. Inoltre, si è provveduto alla stabilizzazione di due commessi di farmacia ed è in fase conclusiva la selezione di 3 persone con disabilità per l'avvio di tirocini da trasformare, poi, in assunzioni. Per l'anno 2020, invece, sono previste ulteriori 18 assunzioni. Si tratta di tutte figure amministrative eccetto 1 posto da istruttore tecnico, 5 da operai generici, 2 collaboratori di farmacia e di un posto da dirigente.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA